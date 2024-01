Victor Osimhen in opspraak vanwege bijzondere manier van vieren jaarwisseling

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Victor Osimhen, die de jaarwisseling op een opvallende manier vierde in een Nigeriaanse nachtclub.

Osimhen is namelijk in opspraak geraakt door een video die vlak na de jaarwisseling verscheen. In het filmpje, gedeeld door het Spaanse medium Mundo Deportivo, is te zien hoe de aanvaller in een discotheek staat, terwijl hij bankbiljetten richting andere mensen gooit.

In de reacties onder de video vragen sommige mensen zich af of Osimhen dit geld niet beter had kunnen besteden, terwijl anderen de aanvaller van Napoli verdedigen.

