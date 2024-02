‘Kleedkamer van Napoli vult zich met onvrede door behandeling Osimhen’

Er is verdeeldheid ontstaan in de kleedkamer van Napoli over de manier waarop sterspeler Victor Osimhen wordt behandeld. Corriere dello Sport schetst maandag dat de Nigeriaanse spits privileges krijgt die andere spelers niet krijgen, hetgeen tot frictie leidt.

Napoli draait een uiterst moeizaam seizoen en staat na 24 speelronden op een teleurstellende negende plek in de Serie A. De sportieve malaise lijkt nu door te werken richting de kleedkamer, waar een tweekamp aan het ontstaan is.

Sommige spelers binnen de selectie hebben hun beklag gedaan over de manier waarop Osimhen wordt behandeld. De Nigeriaan zou extra goed behandeld worden door de club, ongeacht zijn prestaties op het veld.

Door zijn opstandigheid over een nieuw contract en het te laat en niet fit terugkeren van de Afrika Cup, is men van mening dat de aanvaller geen recht heeft op privileges. Iedereen dient gelijk behandeld te worden, zo zijn de geluiden vanuit de spelersgroep.

De behandeling van Osimhen zou in schril contrast staan met de manier waarop Napoli is omgesprongen met Eljif Elmas. De Noord-Macedoniër werd recent juist tegengewerkt door de club.

Elmas was in de winter op zoek naar een nieuwe uitdaging nadat zijn kans op speeltijd gering bleek bij Napoli. De club ging daar niet in mee en liet de middenvelder apart van de groep trainen. Uiteindelijk vertrok Elmas alsnog naar RB Leipzig.

Ook bij Piotr Zielinski werd gedreigd met uitsluiting van de groep vanwege zijn naderende overgang naar Internazionale. De spelers zijn het nu beu en kunnen niet langer leven met de privileges van Osimhen.

