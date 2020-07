‘Jongen van de vuilnisbelt’ staat voor toptransfer en salaris van 4,5 miljoen

Nicolas Pépé is vooralsnog de duurste Afrikaanse speler ooit. De aanvaller annex Ivoriaans international maakte vorig jaar de stap van Lille OSC naar Arsenal voor een bedrag van tachtig miljoen euro. Een jaar later gaat de Franse club alweer cashen voor de opvolger van Pépé. Victor Osimhen staat namelijk op het punt zich aan te sluiten bij Napoli, dat naar verluidt minimaal vijftig miljoen euro betaalt. Volgens Sky Italia gaat de aanvaller 4,5 miljoen euro per seizoen verdienen in Napels. En dan te bedenken dat Osimhen van ver komt. Van heel ver.

Door Tim Siekman

Lille streed woensdag 27 november tegen Ajax voor de laatste kans op overwintering in Europa. Les Dogues moesten een overwinning boeken om zicht te blijven houden op de derde plek en dus kwalificatie voor de Europa League, maar door treffers van Hakim Ziyech en Quincy Promes verloor de thuisploeg met 0-2. De verdedigers van Ajax hadden hun handen vol aan Osimhen, die naast zijn dreiging zich ook liet gelden in de duels. Het was dankzij Ajax-doelman André Onana dat Osimhen niet met een tweede gele kaart van het veld werd gestuurd. "Soms laat je je meeslepen in de emoties van de wedstrijd", zei de spits tegenover OmaSportsTV. "Er was een moment dat een verdediger mij duwde, maar de scheidsrechter zei dat ik me liet vallen. Daar werd ik boos om, waarna ik een tegenstander omver duwde om de bal te krijgen."

Onana zag de frustratie en greep in. "Onana is een ervaren speler, hij zei me dat ik kalm moest blijven en er voor moest zorgen dat ik geen rode kaart zou krijgen. Als dat van een tegenstander komt, van een Afrikaanse broer bovendien, neem je zo'n advies ter harte. Het zal zeker nuttig zijn voor me. Ik ben erg blij, vereerd en dankbaar dat Onana de tijd voor me nam en naar me toe kwam." De erkentelijke woorden van Osimhen onderstrepen de warme persoonlijkheid die de mensen van VfL Wolfsburg, RSC Charleroi en Lille kennen. Osimhen toont zich te allen tijde dankbaar. Hij weet waar hij vandaan komt, hij weet wat hij allemaal heeft moeten doen om de Europese subtop te bereiken. Nu wacht voor hem een megatransfer. En dat voor een 'jongen van de vuilnisbelt'.

'Ik ging om het hoekje zitten huilen'

Osimhen (1998) groeide op in een gezin van zeven in Olusosun, een buitenwijk van de Nigeriaanse stad Lagos. Vanaf zijn zesde levensjaar leefde hij zonder moeder. "Drie maanden later verloor mijn vader zijn baan", vertelde Osimhen. "Het gezin had het erg zwaar. Mijn broer verkocht sportkrantjes, mijn zus sinaasappels en ik flesjes water op straat aan voorbijrijdende auto's. We moesten overleven, dus we moesten ons aan elkaar optrekken. 's Avonds verzamelden we ons en legden we al het geld op tafel. 'Overleven' is onderdeel van mijn bestaan, ook vandaag de dag nog. Het heeft mij gevormd."

Osimhen en Onana tijdens de Champions League-wedstrijd van 27 november tussen Lille en Ajax.

Voetbal hield Osimhen op de been. Vaak was de aanvaller bij de nabijgelegen vuilnisbelt te vinden, op zoek naar voetbalschoenen. Osimhen was niet de enige. Op de grootste stortplaats van Afrika (100 hectare) zochten honderden buurtbewoners naar dingen van waarde. Het was vaak zoeken naar een speld in een hooiberg. "Ik ging vaak met mijn vriend naar de vuilnisbelt om te zoeken", vervolgde Osimhen tegenover The Independent. "We zagen bijvoorbeeld een linkerschoen van Nike en een rechterschoen van Adidas. Dan maar combineren, dachten we. We kwamen uit een arme buurt, maar wij waren het armst. Soms ging de huurbaas tekeer tegen mijn vader en mijn zussen vanwege de huur. Ik ging dan om het hoekje zitten om te huilen en te bidden dat God me zou helpen."

Als Osimhen niet aan het voetballen was, was hij wel aan het verkopen. En vice versa. Bij Ultimate Strikers Academy in Lagos maakte de aanvaller indruk, ook op Emmanuel Amunike. De oud-aanvaller van Barcelona en de nationale ploeg van Nigeria was bondscoach van de Onder-17 van het Afrikaanse land en nam Osimhen in 2015 mee naar WK in Chili. Daar werd Nigeria, mede door de tien goals van Osimhen, wereldkampioen. Het had echter weinig gescheeld of de aanvaller ontbrak op het toernooi. "Vóór het WK had ik het gevoel dat de coach mij niet mocht. Hij schreeuwde continu tegen mij. Er kwam zelfs een moment dat ik het trainingskamp wilde verlaten, maar de coördinator zei tegen me dat ik rustig moest blijven. De coach weet wat hij doet. Toen heb ik dat pad gekozen: discipline. Discipline is het belangrijkste, of je nou een coach hebt of niet. En ik ben achteraf zo blij dat ik dat heb meegemaakt met Emmanuel Amunike."

'Dan waag je die sprong niet'

De wereld lag aan de voeten van Osimhen. Veel Europese clubs wilden de topscorer van het WK binnenhengelen. Osimhen moest steeds zijn nummer veranderen, omdat hij door tal van zaakwaarnemers werd platgebeld met voorstellen uit Europa. "Het was een verschrikkelijke periode", vertelde Patrick Osimhen, de onlangs overleden vader van de aanvaller. "Ik was doodsbang wat er met mijn zoon zou gebeuren, want ik kende die zaakwaarnemers niet. Ik had veel liever dat Victor voor dokter zou studeren." Anderlecht bood twee miljoen euro en Osimhen bracht zelfs een bezoekje aan Brussel. Uiteindelijk had VfL Wolfsburg beet. In januari 2017 maakte Osimhen voor 3,5 miljoen euro de grote oversteek naar Europa.

Zijn eerste anderhalf jaar op een ander continent werd geen succes. In totaal kwam Osimhen tot nul doelpunten in twaalf competitiewedstrijden voor VfL Wolfsburg. Charleroi zag in hem alsnog een versterking en haalde de aanvaller op huurbasis naar België met een koopoptie van 3,5 miljoen. Club Brugge en Zulte Waregem hadden ook interesse, maar beide clubs zagen geen heil meer in een samenwerking na enkele medische tests. Osimhen had op vakantie in Nigeria namelijk malaria opgelopen, waardoor zijn fysiek gestel verre van optimaal was. "Zulte Waregem zocht in juli een direct inzetbare spits en de dokters spraken bij Osimhen over een schouder die nog niet geheeld was na een operatie, een onzekere knie en malaria", verklaarde Francky Dury, trainer van Zulte Waregem. "Dan waag je die sprong niet."

?? King @victorosimhen9 ??



Congrats to our super ???? striker who wins the 2020 #PrixMarcVivienFoe by @RFI as the best African player in @Ligue1_ENG ?? ?? pic.twitter.com/4wLluIKtoR — LOSC Lille EN (@LOSC_EN) June 29, 2020

Achteraf gezien een foute inschatting, want in een maand tijd was Osimhen al trefzeker voor Charleroi. De statistieken voor de Zebra's na een heel seizoen: 36 wedstrijden, 20 doelpunten en 4 assists. De club uit Wallonië wist genoeg en maakte Osimhen de duurste aankoop aller tijden. Charleroi hoefde helemaal niet te vrezen voor financiële problemen, want clubs stonden in de rij om Osimhen meteen weer over te kopen. Onder meer AC Milan, VfB Stuttgart, Southampton, Watford en ook Ajax werden even gelinkt aan de spits. De keuze viel uiteindelijk op Lille, dat veertien miljoen euro overmaakte naar Charleroi. De Franse club hoopte dat Osimhen het vertrek van Pépé naar Arsenal enigszins kon opvangen.

'Ik wil ze trots maken'

Na afloop van het seizoen 2018/19 werd Pépé verkozen tot Speler van het Jaar bij Lille. Nu heeft Osimhen die eretitel overgenomen door in de verkiezing middenvelders Benjamin André en Renato Sanches achter zich te laten. Ook werd hij opgenomen in het Team van het Seizoen van de Ligue 1. Met 18 doelpunten in 38 wedstrijden in alle competities heeft de 21-jarige aanvaller ook op een hoger niveau zijn meerwaarde kunnen bewijzen. "Ik ben erg blij. Ik lever het bewijs dat ik het kan. Deze competitie is echt niet zo makkelijk als iedereen denkt." Mede door zijn scoringsdrift vechten clubs achter de schermen wederom om de handtekening van de achtvoudig Nigeriaans international, maar naar alle waarschijnlijkheid zal Napoli er dus met de buit vandoor gaan.

Naast zijn naderende transfer zal Osimhen met zijn gedachten ook regelmatig bij zijn onlangs overleden vader zijn. "RIP pap. Geen woorden om dit gevoel te beschrijven", zo liet de aanvaller eind mei op social media weten. Osimhen wijst in interviews altijd naar zijn opvoeding en zijn sterke familieband. Een ster voelt hij zich allerminst, hij blijft met beide voeten op de grond staan. "Wanneer ik de tijd heb, haal ik herinneringen uit het verleden op. Mijn lastige jeugd heeft me gemaakt tot de persoon die ik nu ben. Dit ben ik: ik geef nooit op. Ik weet waar ik vandaan kom. Ik wil mijn stinkende best doen en ze trots maken."