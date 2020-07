‘Dick Advocaat spreekt veto uit en gaat voor transfer liggen’

Dick Advocaat blijft zich zorgen maken over de breedte van de selectie van Feyenoord. De trainer ziet dat veel spelers zijn vertrokken, terwijl de Rotterdamse club met Bryan Linssen, Mark Diemers en Christian Conteh slechts drie nieuwe krachten heeft gestrikt. Advocaat wil geen enkele speler meer kwijtraken en zal zijn veto uitspreken, claimt Voetbal International.

Onder anderen Renato Tapia, Jan-Arie van der Heijden en de huurlingen Rick Karsdorp, Oguzhan Özyakup en Edgar Ié zijn inmiddels vertrokken uit De Kuip. Voor Advocaat is het daarom belangrijk dat wie er nu is, ook blijft, aldus het weekblad. 'Vandaar dat hij op voorhand zijn veto uitspreekt tegen het vertrek van spelers', zo klinkt het.

Senesi geniet van het spelen in het Feyenoord-shirt

Marcos Senesi wordt bijvoorbeeld in verband gebracht met onder meer Sevilla. Volgens Feyenoord Transfermarkt zouden de Rotterdammers reeds drie miljoenenaanbiedingen van clubs op de 23-jarige centrumverdediger hebben geweigerd. 'Er mag nog zo veel belangstelling zijn voor Marcos Senesi; hij gaat níet. Pas als er een krankzinnige transfersom tegenover staat, misschien, maar dan wil de coach het leeuwendeel ervan wel herinvesteren in zijn selectie', zo schrijft men.

Dit scenario geldt ook voor Steven Berghuis. Advocaat hoeft zich overigens nog niet druk te maken, want er is naar verluidt geen belangstelling voor de aanvoerder momenteel. De 28-jarige aanvaller zelf wilde tegenover onder meer het Algemeen Dagblad geen garanties geven. "Je weet nooit of er nog wat voorbij komt. Maar de kans is groot dat ik bij Feyenoord blijf."