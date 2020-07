Ajax-nieuwkomer krijgt groen licht en werkt eerste trainingssessie af

Antony heeft maandag zijn eerste stappen gezet op het trainingsveld, zo meldt Ajax via de officiële kanalen. De van São Paulo overgenomen aanvaller arriveerde onlangs al in Nederland en werd zondag door Ajax verwelkomd middels een speciaal lied waar ook David Neres en Danilo Pereira aan mee hebben gewerkt.

Antony werkte maandag samen met conditietrainer Alessandro Schoenmaker, die eveneens Braziliaanse roots heeft, een eerste sessie af. Schoenmaker begeleidde Antony in de voorbije periode al in Brazilië en zal dit voorlopig ook in Nederland blijven doen. De twee ondergingen na hun aankomst in Nederland een coronatest en mogen na een negatief resultaat nu het veld op.

Ajax heet Antony welkom met swingend nummer 'BEM-VINDO ANTONY'

De twintigjarige Antony zal de komende dagen voornamelijk individueel blijven trainen. De Ajax-selectie komt aankomende zaterdag voor het eerst weer bijeen om de voorbereiding op het nieuwe seizoen te starten. De Amsterdammers spelen op 8 augustus hun eerste oefenwedstrijd tegen RKC Waalwijk en vijf dagen later zal er ook worden geoefend tegen FC Utrecht.

Ajax belegt vervolgens tussen 15 en 22 augustus een trainingskamp in Oostenrijk, waarbij er gespeeld wordt tegen onder meer Red Bull Salzburg. Naast Antony, die voor maximaal 21,75 miljoen euro wordt ingelijfd, verzekerden de Amsterdammers zich ook al van de komst van Mohammed Kudus. Hij wordt voor negen miljoen plus mogelijke bonussen overgenomen van FC Nordsjaelland.