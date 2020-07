FC Twente na twee huurdeals ‘mogelijk nog niet uitgeshopt’ bij Ajax

FC Twente verzekerde zich al van de diensten van Kik Pierie en Danilo Pereira, die allebei worden gehuurd van Ajax. RTV Oost meldt dat de club uit Enschede ‘mogelijk nog niet is uitgeshopt’ in Amsterdam. Volgens de regionale zender ‘hopen de supporters van FC Twente’ op de tijdelijke komst van Jurgen Ekkelenkamp.

“We zoeken ook nog een 'tien' die doelpunten maakt”, geeft technisch directeur Jan Streuer te kennen in gesprek met RTV Oost. Het is mogelijk dat deze vacature wordt ingevuld moet een huurling. “We hebben vier opties.” Ekkelenkamp zou na Pierie en Danilo de derde huurling van Ajax bij FC Twente kunnen worden. Vorig seizoen huurden de Tukkers ook al een speler van de Amsterdammers, daar Noa Lang de tweede seizoenshelft in Enschede actief was.

“We willen gewoon niet weer in de problemen komen. Dat mag niet. In september moet er een goede selectie staan en vanaf dat moment kunnen we gaan bouwen”, stelt Streuer. De naam van Tomas Necid werd de afgelopen weken ook nadrukkelijk gelinkt aan FC Twente, maar het lijkt niet waarschijnlijk dat de Tsjechische spits in Enschede gaat tekenen. “Hij lijkt te duur voor ons”, zegt de technisch directeur over Necid, die na het verlopen van zijn contract bij ADO Den Haag zonder club zit.

Een andere naam die al een tijdje rondzingt, is die van Eljero Elia. De aanvaller is bij Istanbul Basaksehir in het bezit van een aflopend contract en zegt tegenover De Telegraaf ook concrete belangstelling te genieten van ADO Den Haag, FC Groningen, ‘verschillende Eredivisie-clubs’ en vanuit Italië, Duitsland en Engeland. “We hebben met Elia gesproken”, bevestigt Streuer. “Het is echter afwachten wat hij gaat doen.”