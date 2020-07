Zaakwaarneemster onthult ‘sleutelmoment’ van Ajax in strijd om Kudus

Ajax verzekerde zich afgelopen week van de diensten van Mohammed Kudus. De negentienjarige middenvelder annex aanvaller wordt voor een bedrag van negen miljoen euro overgenomen van het Deense FC Nordsjælland en heeft zijn handtekening gezet onder een vijfjarige verbintenis in Amsterdam. Zijn zaakwaarneemster Jennifer Mendelewitsch zegt in gesprek met het Ghanese TV3 dat een gesprek met trainer Erik ten Hag de doorslag gaf voor Kudus.

Kudus werd begeerd door verschillende Europese topclubs, maar koos uiteindelijk voor Ajax. “Ajax staat wereldwijd bekend om hun manier van het ontwikkelen van jonge spelers en om hun aantrekkelijke speelstijl”, geeft Mendelewitsch te kennen. “Als je negentien bent, kies je je club nog niet als een volwassen speler van 28 of 29. Je kijkt naar verschillende dingen en het belangrijkste is speeltijd, dat je onderdeel uitmaakt van een project waarin men weet hoe je moet omgaan met jonge spelers.”

“Ze zijn heel blij dat deze jonge speler onderdeel gaat uitmaken van hun team. Natuurlijk gaat het allemaal niet heel gemakkelijk voor hem worden, maar we hebben de kans gehad om een lang en uitgebreid gesprek te voeren met de trainer”, verwijst de zaakwaarneemster naar Ten Hag. “Daarin hebben ze kunnen uitwisselen wat er van Kudus verwacht wordt en wat Ajax van hem verwacht. Dat was het sleutelmoment waardoor hij voor Ajax koos en daar sta ik volledig achter, omdat ik denk dat dit de beste keuze is.”

De kersverse aanwinst van Ajax maakte indruk bij het Ghanese Right to Dream, waardoor FC Nordsjælland hem in de gaten kreeg. In 2018 volgde de overstap richting de Deense competitie. Twee jaar later staat hij op 14 doelpunten en 3 assists in 57 duels in verschillende competities. De afgelopen jaren werd Kudus in verband gebracht met tientallen clubs uit de grootste competities in Europa. Onder meer Liverpool, Tottenham Hotspur, Manchester United, Newcastle United, Everton, Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach, Sampdoria, Internazionale en Olympique Marseille zouden de verrichtingen van de tweevoudig international van Ghana volgen.