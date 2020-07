Derksen oppert nieuwe tafelbezetting bij Veronica Inside

Na René van der Gijp heeft nu ook Johan Derksen herhaald dat een terugkeer van Veronica Inside in de bekende vorm uitgesloten is. In gesprek met mediaverslaggever Dennis Jansen van het Algemeen Dagblad heeft de analist aangegeven dat een nieuw seizoen in het bestaande format er niet gaat komen. Derksen oppert bijvoorbeeld een nieuwe tafelbezetting bij het tv-programma.

In de Media Podcast van de krant begint tv-recensent Angela de Jong met de constatering dat het programma ongeloofwaardig zou zijn als Wilfred Genee bij Veronica Inside weer om de tafel gaat zitten met Van der Gijp en Derksen. "De enige oplossing is denk ik met zijn tweeën verder, Gijp en Derksen. En kijken of er met een andere presentator een zelfde soort programma gecreëerd kan worden."

"Of andersom", haakt Jansen in. "Ik had Johan Derksen vandaag toevallig aan de telefoon en hij zei juist het omgekeerde. Dat Wilfred dan met twee anderen aan tafel zou zitten... Met Hélène Hendriks of... Dat zij (Derksen en Van der Gijp, red.) niet meer doorgaan", aldus de journalist, die aangeeft dat de toon van Derksen in de afgelopen tijd wel minder hard is geworden.

"Hij klonk wel anders dan twee weken geleden vond ik, maar hij gaat er nog steeds vanuit dat het niet meer doorgaat. Hij heeft ook benadrukt: ze willen niet door. Marco Louwerens (directeur bij Talpa, red.) heeft hem nog gebeld, die gaat binnenkort een rondje maken langs de drie. Johan Derksen zei dat John de Mol (baas van Talpa, red.) zelf geen actie onderneemt, dat zal via Marco Louwerens gaan."