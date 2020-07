PSG waarschuwt CL mét Bakker na monsterzege in eerste duel in 123 dagen

Paris Saint-Germain heeft zijn eerste wedstrijd in 123 dagen uitermate overtuigend weten te winnen. Les Parisiens haalden op bezoek bij Le Havre, de nummer zes van het afgebroken Ligue 2-seizoen, uit en keerden met een 0-9 overwinning terug naar Parijs. Mitchel Bakker kreeg een basisplaats toegewezen van trainer Thomas Tuchel en stond ruim een uur binnen de lijnen, waarmee hij de meeste minuten maakte van alle spelers bij PSG.

De laatste keer dat PSG een wedstrijd speelde voordat de coronacrisis het voetbal onderbrak, was op 11 maart. Les Parisiens bereikten dankzij een 2-0 overwinning ten koste van Borussia Dortmund de kwartfinale van de Champions League, waar de kampioen van Frankrijk Atalanta tegenkomt. Tuchel bracht tegen Le Havre een ijzersterk basiselftal binnen de lijnen, want onder meer Neymar, Kylian Mbappé, Marquinhos, Ángel Di Maria en Mauro Icardi stonden ‘gewoon’ aan de aftrap bij PSG. In Le Havre was er overigens ook 'gewoon' publiek aanwezig bij het oefenduel.

PSG - Paris Saint-Germain en Neymar Jr. spelen de eerste wedstrijd in 123 dagen, maar mist er wedstrijdritme? ?????? Geplaatst door voetbalzone op Zondag 12 juli 2020

Het duurde slechts acht minuten voor de openingstreffer op het scorebord stond. Icardi schoof de bal tegen de touwen na een scherpe voorzet van Thilo Kehrer. Tien minuten later was de Argentijnse spits andermaal trefzeker, toen hij raak kopte na een voorzet van Di Maria met buitenkant voet. Binnen twintig minuten stond het al 0-3. Neymar schoot raak na een fraaie actie binnen het strafschopgebied, waarmee hij drie spelers tegelijk te kijk wist te zetten. Dankzij een geplaatst schot van Mbappé en een rake strafschop van Neymar werd de score voor rust al naar 0-5 getild.

Tuchel bracht in de rust tien nieuwe spelers binnen de lijnen en liet alleen Bakker staan. In de tweede helft wist Le Havre slechts vijf minuten het doel schoon te houden. Idrissa Gueye reageerde oplettend toen een inzet nog van de lijn gehaald werd en tikte de 0-6 binnen. Door doelpunten van Pablo Sarabia (tweemaal) en Arnaud Kalimuendo liep PSG nog voordat er goed en wel een uur gespeeld was weg naar 0-9. Bakker verliet met 62 minuten op de klok het veld voor Timothée Pembélé en zonder de Nederlander werd er uiteindelijk niet meer gescoord.