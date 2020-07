Mason Greenwood scoort opnieuw schitterend en heeft record voor het grijpen

Manchester United komt alsmaar dichterbij een ticket voor de groepsfase van de Champions League. De manschappen van Ole Gunnar Solskjaer maakten donderdagavond op bezoek bij Aston Villa geen fout. Een zeer discutabele penalty hielp United op gang, waarna Mason Greenwood en Paul Pogba met prachtige treffers de eindstand op 0-3 bepaalden. Greenwood is samen met Wayne Rooney (in 2003/04) de enige achttienjarige die tot liefst negen Premier League-goals kwam in een seizoen; hij heeft nog vier duels om het record van Rooney af te nemen.

Solskjaer begon opnieuw met zijn gedroomde voorhoede, bestaande uit Marcus Rashford, Antony Martial en Greenwood, maar zag zijn elftal ditmaal niet sterk beginnen. De beste kansen waren in de openingsfase voor Aston Villa. Eerst mikte Jack Grealish met een volley met links naast, daarna raakte Trézéguet na dom balverlies van Pogba de paal. United zat niet geweldig in de wedstrijd, totdat scheidsrechter Jonathan Moss na een klein half uur naar de stip wees, na een vermeende overtreding van Ezri Konsa op Bruno Fernandes. Het was echter vooral de Portugees die op het been van Konsa ging staan, op het moment hij een roulette probeerde in te zetten.

De VAR draaide de penalty echter niet terug, die vervolgens benut kon worden door Bruno Fernandes zelf: 0-1. Vanaf dat moment ging het beter draaien bij United en op slag van rust werd het ook 0-2. Greenwood ontving de bal op de rand van de zestien van Martial, legde de bal klaar voor zijn minder geachte rechter en raakte vervolgens verwoestend de rechterhoek.

Vlak na rust had United het duel al definitief in het slot kunnen gooien, alleen kopte rechtsback Aaron Wan-Bissaka van heel dichtbij naast. De beslissing in de wedstrijd volgde in de 58ste minuut alsnog. Bruno Fernandes legde de bal vanuit een hoekschop terug op de rand van de zestien, waar Pogba hem aannam en met een laag geplaatst schot doelman Pepe Reina verraste: 0-3. Rashford had in blessuretijd een enorme kans op de vierde treffer, maar ditmaal redde Reina knap met zijn rechtervoet.