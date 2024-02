Gevoelige transfer op handen? 'Europese topclub aast op Mason Greenwood’

Mason Greenwood kan op belangstelling rekenen van Atlético Madrid, zo schrijft The Telegraph dinsdag. De aanvaller wordt dit seizoen door Manchester United verhuurd aan Getafe en maakt een prima indruk in LaLiga. De goede vorm van Greenwood is ook in de Spaanse hoofdstad niet onopgemerkt gebleven en Atlético overweegt om hem naar Madrid te halen.

Volgens The Telegraph is niet alleen de werkgever van Memphis Depay in de markt voor Greenwood. "Hij heeft zichzelf ook op de radar gespeeld bij andere LaLiga-clubs, waardoor er concurrentie voor Atlético wordt verwacht", schrijft het Britse medium.

Greenwood komt momenteel dus op huurbasis uit voor Getafe en het zijn de prestaties van de buitenspeler in Spanje die ervoor hebben gezorgd dat hij mogelijk een transfer terug naar de Europese top kan maken.

Sinds zijn entree in het Zuid-Europese land kwam Greenwood tot 22 wedstrijden namens Getafe. Daarin was hij 7 keer trefzeker. Vier maal stond de enkelvoudig international van Engeland middels een assist aan de basis van een doelpunt.

Mocht Greenwood daadwerkelijk de overstap naar Atleti maken, kon dat wel eens een gevoelige transfer worden. Getafe werd na het aantrekken van Greenwood hevig bekritiseerd en de speler zelf werd tijdens zijn eerste wedstrijd in Spanje veelvuldig uitgefloten.

Een mogelijke transfer van de aanvaller kan een mooie uitkomst bieden voor Manchester United, dat nog altijd de eigenaar is van Greenwood. Op Old Trafford heeft hij nog een contract tot medio 2025.

In Manchester lijkt Greenwood echter niet meer te hoeven rekenen op een nieuwe kans. De beschuldigingen aan zijn adres waren zo hevig dat de clubleiding van the Red Devils geen heil ziet in een terugkeer van Greenwood in de selectie van Erik ten Hag.

