‘Ik weet zeker dat ze dan hemel en aarde bewegen om Messi aan te trekken’

Het is niet ondenkbaar dat Lionel Messi Barcelona na afloop van zijn contract in 2021 inruilt voor Manchester City, zo oordeelt Graham Hunter, een in Spanje gevestigde voetbaljournalist. Laatstgenoemde heeft echter wel zo zijn twijfels over een mogelijke hernieuwde samenwerking tussen manager Josep Guardiola en Messi, omdat het wellicht lastig wordt om de Argentijnse spelmaker optimaal te laten renderen bij the Citizens.

"Manchester City is met de huidige eigenaren de enige club die al serieus heeft geprobeerd om Messi los te weken bij Barcelona", verklaart Hunter in een analyse op verzoek van talkSPORT. "Wellicht hebben ze nog steeds de ambitie om een 34-jarige Messi (in 2021, red.), die dan nog steeds op zijn top is, binnen te halen, een jaar nadat hij voor de laatste keer de Ballon d’Or heeft gewonnen. Mocht hij die prijs dit jaar niet veroveren."

Hunter zet evenwel ook vraagtekens bij de vermeende interesse van Manchester City in Messi. "Ik denk dat Guardiola niet gelijk weet of Messi past in het systeem dat hij doorgaans toepast. "Vooral door de druk die Manchester City uitoefent op de tegenstander en het werk dat bij balverlies dient te worden verricht. Bij Barcelona kan hij doen wat hij wil." De goed ingevoerde journalist ziet desondanks mogelijkheden voor de nummer twee in de Premier League om Messi binnen te halen. "Mocht Guardiola volgend jaar vertrekken en Messi transfervrij zijn tegen die tijd, dan weet ik zeker dat de leiding van Manchester City hemel en aarde zal bewegen om hem aan te trekken."

Messi zou volgens verschillende Spaanse media nadenken over een vertrek bij Barcelona, zeker vanwege de onrust achter de schermen in de afgelopen maanden. Voorzitter Josep Maria Bartomeu wil echter niets weten van een vertrek van de Argentijnse aanvaller. "Messi heeft al gezegd dat hij zijn loopbaan wil afsluiten bij Barcelona", zo zei de preses in gesprek met Movistar. "Ik wil verder niet in details treden, want we zijn momenteel volledig gefocust op de competitie en tevens in onderhandeling met meerdere spelers. Maar Messi heeft ons al uitgelegd dat hij wil blijven, dus we gaan nog een poos van hem genieten."