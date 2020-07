Grote ergernis bij Athletic, Barça, Zidane én Ramos na zege Real Madrid

Real Madrid boekte zondagmiddag een belangrijke zege in de strijd om de Spaanse landstitel. De Koninklijke won op bezoek bij Athletic Club met 0-1, dankzij een rake strafschop van Sergio Ramos, en vergroot de voorsprong op naaste achtervolger Barcelona daarmee tot zeven punten. Na afloop gaat het tot ergernis van Real Madrid-trainer Zinédine Zidane voornamelijk over de rol van de VAR, die wel besloot in te grijpen bij een vermeende overtreding van Dani García op Marcelo en niks deed toen Ramos aan de andere kant op de voet van Raúl García ging staan.

Met 73 minuten op de klok viel de enige treffer van de wedstrijd, toen Ramos raak schoot vanaf elf meter. Scheidsrechter Jose Luis Gonzalez werd door de VAR naar het scherm geroepen nadat Marcelo binnen het strafschopgebied naar de grond ging, omdat hij ogenschijnlijk de voet werd dwars gezet door Dani García. Enkele minuten later ging Ramos aan de andere kant binnen het strafschopgebied op de voet van Raúl García staan, maar de VAR besloot Gonzalez niet voor een tweede keer naar het scherm te roepen. Real Madrid kreeg de afgelopen weken in de wedstrijden tegen Getafe (1-0 zege) en Real Sociedad (1-2 zege) ook twee strafschoppen.

Real Madrid C.F. heeft het niet makkelijk tegen Athletic Club, maar krijgt dan hulp van de VAR! ? Geplaatst door voetbalzone op Zondag 5 juli 2020

“Ik word er moe van dat er gezegd wordt dat we dankzij scheidsrechters onze wedstrijden winnen. Dat gaat nooit veranderen. De spelers verdienen respect. Niemand neemt die goal van ons af”, zo tekent Marca op uit de mond van Zidane, die het moment waar de strafschop uitkwam overigens nog niet had teruggezien. Ramos sluit zich aan bij de woorden van zijn trainer. “Je wint LaLiga niet door de scheidsrechters. Het slaat nergens op om het aan de arbitrage toe te schrijven dat wij bovenaan staan. Ze hebben geen beslissende dingen gedaan.”

“Ik ging een beetje op de schoen van Raúl staan, maar ik zag hem niet en de bal was niet in de buurt. Daarom vind ik dit geen strafschop”, zegt Ramos over het moment waarop hij met nog een kwartier op de klok op de voet van García ging staan. Eduardo Iturralde is het daar echter niet mee eens. De Spaanse oud-scheidsrechter is van mening dat Athletic Club een strafschop had moeten krijgen, zo zegt hij in gesprek met AS. “Dit is een strafschop. Het gaat in het voetbal niet om de intentie, dat bestaat niet. Het verschil is alleen dat de bal hier niet in de buurt is. Ik zou er misschien niet voor fluiten, maar volgens de regels is dit een strafschop.” Iturralde is overigens van mening dat er aan de andere kant ook sprake was van een ‘duidelijke strafschop’.

In het kamp van Athletic Club zorgt de gang van zaken voor grote woede. “Je kan niet zeggen dat het ene opzettelijk is en het andere niet”, zegt Dani García, die met Marcelo botste en daarmee een strafschop veroorzaakte, in gesprek met AS. “Ik zie dat ik de bal win en hem ongelukkig een stap voor ben. Het is nooit mogelijk dat hij de bal voor mij nog kan halen. Als je voor dit fluit, moet je aan de andere kant ook fluiten. De VAR neemt het voetbal over!”

Ook Iñaki Williams en Unai Lopez uiten hun ongenoegen, door op Twitter een foto te delen waarop duidelijk te zien is dat Ramos op de voet van García gaat staan. “We hebben allemaal gezien hoe het de afgelopen weken ging. Of je een penalty krijgt, hangt dus af van voor welk team je speelt. Laat iedereen zijn eigen conclusies trekken. Raúl vertelde ons dat Ramos op zijn voet stond. Het verschil is dat de scheidsrechter nu niet naar het scherm werd geroepen”, voegt Athletic-aanvoerder Iker Muniain toe. De gang van zaken tijdens het duel tussen Athletic Club en Real Madrid is niet onopgemerkt gebleven in Barcelona, want Arturo Vidal deelt in Instagram Stories een lachende emoji.