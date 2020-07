FC Utrecht reageert: ‘Wesley kan nu zelf bepalen of hij dat ziet zitten’

Arjen Robben zorgde afgelopen zaterdag voor flink wat opschudding door zijn rentree bij FC Groningen aan te kondigen en de aanvaller is mogelijk niet de enige speler van de ‘Grote Vier’ van het Nederlands elftal die volgend seizoen in de Eredivisie actief is. Supporters van FC Utrecht zetten donderdag een actie op poten om Wesley Sneijder tot een terugkeer op het veld te bewegen en de oud-middenvelder denkt inmiddels serieus na over een rentree.

Sneijder zou bij FC Utrecht met open armen worden ontvangen, zo bevestigt technisch directeur Jordy Zuidam vrijdag in gesprek met de NOS. Er lopen al geruime tijd gesprekken over wat Sneijder voor de club uit zijn geboortestad zou kunnen betekenen: “En in die gesprekken is ook een eventuele comeback ter sprake gekomen”, zegt Zuidam.

“De bal ligt bij hem. Wesley heeft nu tijd om zelf te bepalen of hij dat ziet zitten. Een topfitte en gedreven Sneijder is natuurlijk altijd interessant voor FC Utrecht”, vervolgt de technisch directeur. Als Sneijder inderdaad zijn rentree op het veld wil maken, zal hij in de komende tijd flink aan de bak moeten. FC Utrecht begint maandag al aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen en zal in de maand augustus oefenwedstrijden tegen andere Nederlandse clubs afwerken. Op 12 september gaat het nieuwe seizoen in de Eredivisie van start.

Voor de Domstedelingen zal de komst van Sneijder, die al een skybox huurt in de Galgenwaard, in ieder geval een mooie opsteker zijn in het jubileumjaar. FC Utrecht vierde eerder deze week zijn vijftigste verjaardag en sprak toen onder meer de ambitie uit om de top drie aan te gaan vallen.