Verbazing om Oranje-duo op ‘miskopen-lijstje’ Marca: ‘Zijn ze soms high?’

Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong zijn door het Mexicaanse Marca Claro op een lijstje geplaatst met topaankopen die afgelopen seizoen teleurstellend hebben gepresteerd. Het is een enigszins opmerkelijke conclusie, want beide spelers kunnen doorgaans rekenen op een basisplaats bij respectievelijk Juventus en Barcelona. De Ligt is na een stroeve start behoorlijk opgebloeid en de voormalig Ajacied heeft inmiddels een vaste plaats in het centrum van de defensie van La Vecchia Signora.

Bovengenoemd medium benadrukt nog maar eens dat Barcelona vorig jaar 75 miljoen euro neerlegde voor de van Ajax afkomstige De Jong, die in het seizoen 2018/19 excelleerde in de Champions League. "Maar de Nederlander is nog niet uit de verf gekomen in het Camp Nou en kritiek op zijn optredens in het shirt van Barcelona is dan ook niet van de lucht." De Jong, normaal gesproken basisspeler bij de Catalanen, miste de afgelopen wedstrijden vanwege een spierblessure. Prompt liet Barcelona dure punten liggen in de strijd om de Spaanse landstitel.

Volgens Marca Claro voldoet De Ligt bij Juventus nog niet aan de torenhoge verwachtingen. Er wordt zelfs gesuggereerd dat de international van het Nederlands elftal al na een seizoen vertrekt bij de koploper uit Turijn. De nominatie van De Ligt zorgt voor verbaasde reacties op onder meer Twitter. "Zien journalisten van Marca weleens wedstrijden in de Serie A? Of doen ze dat alleen wanneer ze high zijn?", zo schrijft een gebruiker van het social media-kanaal enigszins spottend.

Do Marca journalists watch Serie A? Or do they watch it while being high? — ?????? (@ilshuwaib) July 2, 2020

Op de lijst met ‘miskopen’ prijkt ook de naam van Eden Hazard, die Chelsea vorig seizoen voor honderd miljoen euro inruilde voor Real Madrid. Met name vanwege aanhoudend blessureleed is het Spaanse avontuur van de Belgische aanvaller bepaald nog geen succes. Antoine Griezmann is volgens de Spaanse krant bij Barcelona lang niet zo invloedrijk als tijdens zijn dienstverband bij Atlético Madrid, dat vorig jaar 120 miljoen euro overhield aan de verkoop van de Franse aanvaller. Griezmann mag in de opinie van Marca Claro met recht een miskoop worden genoemd.

João Félix werd vorig jaar zomer voor het exorbitante bedrag van 126 miljoen euro binnengehaald door Atlético. De voormalig spelmaker van Benfica wordt omschreven als een beloftevolle speler, maar is vanwege zijn jonge leeftijd (twintig) ook nog behoorlijk grillig. Félix heeft moeite met het systeem dat trainer Diego Simeone hanteert, zo klinkt het. De lijst wordt afgesloten door Lucas Hernández. Vanwege blessureleed is de recordaankoop van tachtig miljoen euro nog geen vaste waarde bij Bayern München. De multifunctionele verdediger is reeds in verband gebracht met een transfer naar Paris Saint-Germain, al lijkt der Rekordmeister nog voldoende vertrouwen te hebben in de miljoenenaankoop.