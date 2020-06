Eerste landstitel van Liverpool in 30 jaar een feit na uitglijder van City

De eerste landstitel van Liverpool sinds 1990 is een feit. Manchester City verloor donderdagavond op bezoek bij Chelsea met 2-1, nadat een rake strafschop van Willian in de slotfase de beslissing bracht. De achterstand van Manchester City op Liverpool bedraagt met nog 7 wedstrijden te gaan 23 punten, waardoor de champagne ontkurkt kan worden bij the Reds. Ondertussen doet Chelsea goede zaken in de strijd om een Champions League-ticket, want de formatie van manager Frank Lampard loopt uit op nummer vijf Manchester United.

Het duel tussen Chelsea en Manchester City stond vooraf voornamelijk in het teken van de landstitel van Liverpool, dat woensdagavond zelf met 4-0 won van Crystal Palace. De ploeg van manager Josep Guardiola moest winnen op Stamford Bridge om het kampioenschap van the Reds in ieder geval nog voor een week uitstellen, tot het onderlinge treffen over zeven dagen in het Etihad Stadium. Guardiola bracht een uitermate sterk team binnen de lijnen. Ten opzichte van het afgelopen maandag met 5-0 gewonnen thuisduel met Burnley stonden onder meer De Bruyne en Raheem Sterling weer aan de aftrap.

De eerste goede mogelijkheid na ruim een kwartier spelen was voor Manchester City. Een vrije trap van Riyad Mahrez bereikte het hoofd van Fernandinho, die zijn kopbal gekeerd zag worden door Chelsea-doelman Kepa Arrizabalaga. Gaandeweg de eerste helft kreeg Chelsea steeds meer het initiatief te pakken, wat resulteerde in mogelijkheden voor Ross Barkley en Andreas Christensen. Na ruim een halfuur spelen kwam de thuisploeg op voorsprong, al was dat grotendeels te danken aan geschutter aan de kant van Manchester City.

Een afgeslagen vrije trap van De Bruyne viel voor de voeten van Ilkay Gündogan, waarna er een misverstand ontstond met Benjamin Mendy. Het geklungel van het duo van Manchester City bood Christian Pulisic de mogelijkheid om de bal op te pikken. De Amerikaanse aanvaller passeerde Mendy vervolgens nog een keer en bleef oog in oog met doelman Ederson uiterst koel: 1-0. Chelsea wist de voorsprong tot de rust vast te houden, maar zag Manchester City al snel na rust op gelijke hoogte komen.

Na een overtreding van N’Golo Kanté op Bernardo Silva kregen de bezoekers een vrije trap. De Bruyne mocht aanleggen en plaatste de bal op zeer fraaie wijze achter Kepa. Kort daarna kreeg Manchester City al een gouden kans om op voorsprong te komen, maar Sterling raakte de paal. Waar the Citizens een goede mogelijkheid onbenut lieten, was Chelsea ook dicht bij een treffer. Een matige uittrap van Ederson bracht Mason Mount in stelling, maar zijn inzet eindigde in het zijnet.

Nadat Sterling nog net naast had geschoten, gaf Manchester City de wedstrijd uit handen. Een inzet van Pulisic leverde dankzij een wonderbaarlijke redding van Kyle Walker nog geen doelpunt op, maar een kolderiek moment daarna besliste de wedstrijd. Via Tammy Abraham ging de bal op de doellijn tegen de hand van Fernandinho, wat door de videoscheidsrechter opgemerkt werd. De Braziliaanse middenvelder ontving een rode kaart en zag landgenoot Willian vanaf elf meter de 2-1 aantekenen. In de slotfase kwam Manchester City niet meer in de buurt van de gelijkmaker, waardoor na zes minuten blessuretijd de 2-1 stand op het scorebord bleef en the Citizens definitief onttroond werden als landskampioen.