Liverpool na wereldgoals mogelijk slechts 24 uur verwijderd van titel

Liverpool heeft een nieuwe en mogelijk de laatste stap gezet richting de eerste landstitel sinds 1990. Dankzij een 4-0 zege op Crystal Palace kunnen the Reds donderdag kampioen worden, als Manchester City er niet in slaagt om te winnen op bezoek bij Chelsea. Die wedstrijd begint om 21.15 uur in Londen. Mocht de nummer twee van de Premier League wel winnen, dan kan Liverpool op donderdag 2 juli kampioen worden, uitgerekend op bezoek bij Manchester City.

Crystal Palace was op 23 april 2017 de laatste club die een uitwedstrijd tegen Liverpool in de Premier League won (1-2). Het was voor the Eagles destijds opvallend genoeg de derde opeenvolgende uitzege op Anfield en dus geldt Crystal Palace als angstgegner voor Liverpool. Desondanks kende de ploeg van Jürgen Klopp een eenvoudige avond. Na een vrij eenzijdige eerste helft leidde Liverpool met 2-0; de score werd halverwege het eerste bedrijf geopend door een prachtige vrije trap van Trent Alexander-Arnold.

Na een overtreding van Jordan Ayew op Virgil an Dijk legde Alexander-Arnold aan voo een vrije trap vanaf een kleine 25 meter. Hij krulde de bal op prachtige wijze in de rechterbovenhoek, buiten bereik van keeper Wayne Hennessey. Kort daarvoor had Hennessey nog redding gebracht op een laag, geplaatst schot van Roberto Firmino, terwijl er ook vroege kansen waren voor Georginio Wijnaldum en Jordan Henderson. De 1-0 hing dus al in de lucht en na het doelpunt bleef Liverpool de bovenliggende partij.

Wijnaldum faalde acht minuten voor de pauze vanuit kansrijke positie na voorbereidend werk van Sadio Mané, maar op slag van rust was het toch raak via Mohamed Salah. De Egyptenaar, die zijn eerste minuten maakte sinds de competitie is hervat, schatte een fraaie boogbal van Fabinho op waarde, troefde Patrick van Aanholt af in een duel en plaatste de bal beheerst in de rechterhoek: 2-0. Na de pauze bleef Liverpool aanzetten en dat resulteerde in minuut 55 in de 3-0: een weergaloze uithaal van Fabinho vanaf een dikke 25 meter belandde in de rechterhoek.

Kort na de 3-0 liet Wijnaldum een nieuwe kans liggen, opnieuw nadat hij door Mané in stelling was gebracht. Vervolgens krulde Salah een inzet langs de kruising. Liverpool controleerde de wedstrijd volledig en hoefde achterin niets toe te staan. Het was wachten op de 4-0, die er uiteindelijk kwam via Mané. Het voorbereidend werk was van Salah: de aanvaller ontving de bal op het middenrif en verlengde het leer direct richting de sprintende Mané. Na de messcherpe steekpass pikte Mané de bal op en rondde hij vanbinnen het strafschopgebied af.