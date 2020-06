Barcelona en Juve werken aan ruildeal: ‘Beide spelers moeten overtuigd worden’

Technisch directeur Fabio Paratici van Juventus heeft bevestigd dat hij al geruime tijd in gesprek is met Barcelona over een ruildeal, die het mogelijk moet maken om Miralem Pjanic en Arthur van club te laten wisselen. Geruchten over een dergelijke constructie gaan al langer in de Italiaanse en Spaanse pers en Paratici laat weten dat er inderdaad sprake is van onderhandelingen.

“We hebben meerdere malen met Barcelona gesproken, maar op dit moment is het ook zo dat alle clubs belangrijke wedstrijden moeten spelen. We geven er dan ook de voorkeur aan om deze periode te omzeilen”, vertelde de technisch directeur maandagavond rondom de Serie A-wedstrijd van la Vecchia Signora tegen Bologna, die uiteindelijk met 0-2 gewonnen werd.

De twee clubs zouden de deal volgens diverse media nog voor 30 juni rond willen maken om hem zo mee te kunnen nemen in het huidige boekjaar. Paratici houdt wat deze datum betreft echter een slag om de arm: “Het gaat niet om 30 juni, om ervoor of erna, maar om het bereiken van een overeenkomst tussen de verschillende partijen en de beide spelers die overtuigd moeten worden. Het is daarom geen kwestie van datums.”

Sport weet toe te voegen dat Pjanic inmiddels persoonlijk rond is met Barcelona over een vierjarig contract. De Bosnische middenvelder stond ook in de belangstelling van Chelsea en Paris Saint-Germain, maar geeft de voorkeur aan een verhuizing naar Spanje. Arthur liet op zijn beurt onlangs nog publiekelijk weten bij Barcelona te willen blijven. De Braziliaan zou inmiddels echter warmer beginnen te lopen voor een dienstverband in Turijn, al is het nog niet duidelijk of hij daadwerkelijk mee wil werken aan een ruildeal.