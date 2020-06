Sarri wijst naar Eredivisie bij complimentenregen voor ‘muur’ De Ligt

Juventus was maandagavond met 0-2 te sterk voor Bologna en Matthijs de Ligt maakte opnieuw een uitstekende indruk. De twintigjarige Oranje-international imponeerde onlangs al in de halve finale van de Coppa Italia tegen AC Milan en deed hetzelfde in de verloren finale tegen Napoli. Na de zege in Bologna zijn de Italiaanse kranten wederom bijzonder positief en krijgt De Ligt ook de complimenten van trainer Maurizio Sarri, die een sneer lijkt uit te delen naar de Eredivisie.

In zijn eerste maanden na zijn transfer van Ajax naar Juventus presteerde De Ligt wisselvallig. Inmiddels behoort de talentvolle verdediger als drie wedstrijden op rij tot de uitblinkers. “Matthijs is steeds meer gewend geraakt aan onze stijl in het Italiaanse voetbal”, zo wordt Sarri na afloop van de overwinning in de Serie A geciteerd door diverse Italiaanse media. “Hij komt uit Nederland, waar ze weinig tijd besteden aan het analyseren van het verdedigen. Maar hij heeft zich veel sneller aan de Serie A aangepast dan veel andere buitenlandse spelers op zijn leeftijd. Hij is voorbestemd om grote dingen te gaan doen en ik ben ervan overtuigd dat hij zal uitgroeien tot een van de beste verdedigers in Europa.”

De Ligt stond maandagavond aan de basis van de openingstreffer van Juventus. Bij een hoekschop werd hij naar de grond getrokken door Stefano Denswil, waarop scheidsrechter Gianluca Rocchi de bal op de stip legde. Vanaf elf meter tekende Cristiano Ronaldo voor de 0-1. La Gazzetta dello Sport wijst De Ligt aan als een van de uitblinkers tijdens de wedstrijd. “De Ligt is een muur”, zo kopt de roze sportkrant, die hem omschrijft als een zeer intelligente verdediger die de situaties goed weet te ‘lezen’. “Sinds de hervatting na de coronabreak haalt hij een zeer hoog niveau. De samenwerking met Bonucci werkt goed. Chiellini kan het rustig aan doen.”

Corriere dello Sera geeft met een 7,5 het hoogste cijfer aan Paulo Dybala, die de 0-2 voor zijn rekening nam. De Ligt moet net als zijn collega Leonardo Bonucci genoegen nemen met een 6,5, het op één na hoogste cijfer. Il Messaggero deelt een 6 uit aan De Ligt, terwijl La Gazzetta dello Sport een 7 over heeft voor het spel van de Nederlander. Vrijdagavond komt Juventus opnieuw in actie. Lecce, de nummer achttien van de Serie A, komt dan om 21.45 uur op bezoek in Turijn.