Arsenal beleeft door blessure Leno en doelpunt in minuut 95 horrormiddag

De hervatting van de Premier League verloopt voor Arsenal voorlopig niet zoals gehoopt. The Gunners gingen zaterdagmiddag met 2-1 onderuit op bezoek bij Brighton & Hove Albion, door een doelpunt van Neal Maupay in de laatste seconden van de wedstrijd. Tot overmaat van ramp viel ook doelman Bernd Leno in de eerste helft nog uit met een ogenschijnlijk zware blessure. Door de nederlaag tegen laagvlieger Brighton dreigt Arsenal verder op te raken in de strijd om Europees voetbal.

De hervatting van de Premier League verliep voor Arsenal afgelopen week tamelijk desastreus. Niet alleen werd er op bezoek bij Manchester City een kansloze 3-0 nederlaag geleden, maar tegelijkertijd vielen Granit Xhaka en Pablo Marí uit met blessures. Het was daardoor voor manager Mikel Arteta puzzelen voor het uitduel met Brighton & Hove Albion, aangezien David Luiz tegen Manchester City een rode kaart kreeg en derhalve ook niet inzetbaar was. Nicolas Pépé, Alexandre Lacazette, Dani Ceballos en Rob Holding kregen van Arteta een basisplaats ten opzichte van het midweekse duel in het Etihad Stadium.

Arsenal begon goed op bezoek in Brighton en zag Bukayo Saka de lat raken, terwijl een kopbal van Alexandre Lacazette gekeerd werd door doelman Matthew Ryan. Vijf minuten voor rust kregen the Gunners echter een forse tegenvaller te verwerken, toen doelman Leno na een duel met Maupay volledig verkeerd terechtkwam. De Duitse sluitpost kermde het uit van de pijn en moest zich na een lange behandeling op het veld laten vervangen door Emiliano Martínez. Toen Leno, terwijl hij op een brancard van het veld werd gedragen, Maupay tegenkwam, reageerde hij woedend richting de Franse aanvaller van Brighton & Hove Albion. De doelman van Arsenal verweet Maupay dat hij door hem verkeerd terechtkwam, terwijl de vermeende dader zich van geen kwaad bewust leek.

Het duurde na rust even voor het duel werd opengebroken. Met 68 minuten op de klok speelde Saka Pépé in op rand van het strafschopgebied. De aanvaller, afgelopen zomer voor tachtig miljoen euro overgenomen van Lille OSC, dribbelde naar binnen en plaatste de bal op fantastische wijze in de kruising. Heel lang kon Arsenal echter niet genieten van de voorsprong, want zeven minuten later werd de stand alweer gelijkgetrokken. Solly March ontving de bal terug na een korte corner en zag dat zijn voorzet na een scrimmage werd binnen getikt door Lewis Dunk.

Het leek erop dat er een gelijke stand op het scorebord zou blijven in het Amex Stadium, maar op het allerlaatste moment trok Brighton & Hove Albion de wedstrijd nog naar zich toe. Uitgerekend Maupay dook na een fraaie combinatie op in het strafschopgebied, waarna hij ruim twintig seconden na het verstrijken van de vier minuten blessuretijd de winnende treffer tegen de touwen schoot. Wolverhampton Wanderers en Sheffield United kunnen nu profiteren van de uitglijder van Arsenal, dat komende donderdag weer aantreedt tegen Southampton.