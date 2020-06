Arne Slot blijft hopen op Champions League-ticket van Ajax

AZ-trainer Arne Slot is het er nog altijd niet mee eens dat Ajax als nummer één van de Eredivisie het meest gunstige Champions League-ticket heeft gekregen. In gesprek met FOX Sports vertelt de coach zijn kant van het verhaal en hij laat weten het jammer te vinden dat het in de media vooral is gegaan over de manier waarop de Alkmaarders hebben geprobeerd om het ticket van Ajax af te pakken. Hij had liever gezien dat er gesproken werd over de inhoud van het vraagstuk.

Eind mei werd bekend dat AZ bij de UEFA had aangeklopt om het Champions League-ticket op te eisen dat door de KNVB aan Ajax was toegewezen. "Het is eigenlijk nooit over de inhoud gegaan”, reageert Slot nu de storm weer is gaan liggen. Hij verklaart de handelswijze van AZ: "We kregen geen contact met de KNVB en zijn toen rechtstreeks naar de UEFA gegaan. Dáár is het vooral over gegaan, niet zozeer wáár we nou eigenlijk voor pleitten.” De Alkmaarders moeten als nummer twee van de Eredivisie via de voorrondes de groepsfase van de Champions League zien te bereiken. Slot hoopt volgens Voetbal International nog altijd dat AZ het ticket van Ajax kan overnemen. De KNVB moet voor 3 augustus de verdeling voor de Europese tickets doorgeven aan de UEFA.

Volgens Slot heeft de KNVB aangegeven dat de bond het afgebroken seizoen niet naar de reglementen kijkt. “Want die voorzien niet in het feit dat een seizoen na 25 of 26 wedstrijden wordt afgesloten. Dus: sorry Cambuur, sorry De Graafschap, jullie promoveren niet. En heel mooi voor jullie, ADO en RKC, dat jullie in de Eredivisie mogen blijven”, aldus de AZ-trainer. “Dan zegt de UEFA: we willen dat jullie de Europese tickets verdelen en dat moet gebeuren op sportieve gronden. Nou, dat is de reden dat de KNVB keuzes heeft moeten maken. Mijn lezing: als je dan teruggrijpt naar de reglementen (doelsaldo vóór onderling resultaat, red.), dan is dat best een beetje vreemd."

"Als de KNVB had gezegd dat ze doelsaldo een betere sportieve grond dan onderling resultaat vinden, had ik het daar ook niet mee eens kunnen zijn, maar dan was het wel makkelijker te accepteren", zo vertelt Slot, die baalt van de gang van zaken en wijst naar Frankrijk. Daar besloot de bond dat onderling resultaat wel doorslaggevend was. "Dan is het volgens mij niet zo heel gek dat je daar vragen over hebt." De trainer is benieuwd wat de reacties zullen zijn op zijn uitspraken. “Het is niet uitgesloten dat morgen iedereen roept dat ik complete onzin heb gesproken, maar dit is zoals ik het gezien heb de afgelopen weken."