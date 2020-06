Flinke financiële injectie lonkt voor Feyenoord: ‘Dat is het kroonjuweel’

Feyenoord valt mogelijk in Amerikaanse handen. Drie investeringsmaatschappijen uit de Verenigde Staten zijn namelijk bereid om te investeren in de Rotterdamse club, zo meldt De Telegraaf zondagavond. Mike Forde is in New York werkzaam voor diverse grote investeerders en bevestigt tegenover de krant dat er aan de andere kant van de oceaan grote belangstelling is voor Feyenoord.

De Telegraaf stipt aan dat de financiële gevolgen van de coronacrisis niet mals zullen zijn voor Feyenoord: naar verwachting moet de club van trainer Dick Advocaat ongeveer twintig miljoen gaan bezuinigen. Daardoor zullen er aankomende zomer vermoedelijk geen nieuwe spelers aangetrokken kunnen worden en zou de komst van de Amerikaanse investeerders financieel gezien een opsteker zijn.

"Het Nederlandse model van voetbalclubs is heel aantrekkelijk. Niet alle clubs komen daarvoor in aanmerking. Maar Ajax, Feyenoord en PSV zijn clubs met een sterke opleiding, daar wordt veel talent ontwikkeld en alle drie zijn ze in staat om de sprong naar de Champions League te maken", vertelt Forde, die in het verleden directeur was bij Chelsea. "Een sterke kant van Feyenoord is de enorme hard core fan-base. De club heeft een gigantische achterban, weten we."

De Amerikaanse investeerders zijn volgens Forde bekend met het voornemen van Feyenoord om de huidige Kuip binnen enkele jaren te verlaten voor een nieuw onderkomen. "Dat stadion is het kroonjuweel. Maar het is vooral de club waar het om gaat. Daar zit bij Feyenoord een enorme groeipotentie in", meent Forde. Volgens hem is het een groot pluspunt dat veel Nederlanders de Engelse taal machtig zijn. "Amerikanen willen dezelfde taal spreken. Maar de kwaliteit van spelers, het ontwikkelen van zoveel talent in een relatief klein land spreekt ook zeer in het voordeel van Nederland."

Het is niet de eerste keer dat Feyenoord in verband wordt gebracht met Amerikaanse investeerders. In juli 2019 wist het Algemeen Dagblad namelijk al te melden dat de clubleiding van de Rotterdamse club in gesprek was met een Amerikaanse investeringsmaatschappij die bereid was een minderheidsaandeel in de club te nemen. Daarmee zou Feyenoord 'vele miljoenen' kunnen binnenhalen en een 'volwaardige concurrent' moeten worden van PSV en Ajax, zo klonk het destijds.