Van der Sar: ‘Ja, maar er zijn ook veel mensen die het toen mee riepen’

Edwin van der Sar bestrijdt het idee dat Ajax verantwoordelijk is voor het stopzetten van het seizoen in de Eredivisie. Begin april riep directeur voetbalzaken Marc Overmars op om de competitie stil te leggen; kort daarna kreeg hij steun van meerdere grote clubs. Op vrijdag 24 april hakte de KNVB de knoop door en kwam het seizoen definitief ten einde. Algemeen directeur Van der Sar licht de positie van Ajax zondagavond toe bij Studio Sport.

De beleidsbepaler benadrukt dat Ajax niet de eerste club was die opriep om de Eredivisie stop te zetten. "Ik denk dat Marc Overmars een iets groter profiel heeft dan andere clubdirecteuren. In de weken daarvoor hadden andere directeuren het volgens mij ook al geroepen", geeft hij aan. Voorzitter Adriaan Visser van PEC Zwolle deed op dinsdag 31 maart dezelfde oproep die Overmars op 1 april ook deed in De Telegraaf. "Een dag later zouden we bij de KNVB het advies neerleggen om te stoppen met de competitie", vervolgt Van der Sar. "Maar dat was niet meer dan een advies. Later werden we eigenlijk ingehaald door de overheid, die evenementen waarvoor een vergunning nodig is verbood tot 1 september."

De voetballerij heeft echter weinig druk op de politiek uitgeoefend om toch door te kunnen voetballen. Door het uitblijven van een serieuze lobby werd het voor de regering makkelijker om zich afzijdig te houden; Klaas Dijkhoff, fractievoorzitter van de VVD, zei eerder deze week tegen Voetbal International dat de wens van de clubs om te stoppen de politiek 'weer een hoofdpijndossier scheelde'. Van der Sar zegt dat het 'zou kunnen' dat Ajax de ontwikkeling op gang heeft gebracht die ervoor zorgde dat het voetbal gestopt kon worden. "Maar ik denk dat er in die periode ook op zo’n manier over gedacht werd in Nederland."

"In de praatprogramma’s ging het over het tekort aan ic-bedden en dat er ruimte moest zijn om mensen goed te kunnen verzorgen. Is voetbal dan het allerbelangrijkste wat er bestaat?", voegt hij toe. Hij gaat niet in op de suggestie van tafelgast Jeroen Stekelenburg, die aanstipt dat het dossier ook 'geparkeerd' kon worden zodat er later een besluit over genomen had kunnen worden. "Ja, maar ik denk dat er ook veel mensen zijn die het toen mee riepen en nu de andere kant op draaien", reageert de directeur.

De KNVB besloot om geen kampioen uit te roepen, maar kende de tickets voor Europees voetbal toe aan de hand van de ranglijst. Daardoor greep Ajax het beste ticket voor de voorrondes van de Champions League en wacht voor nummer twee AZ een zwaardere route naar de groepsfase. AZ claimt echter het recht op het betere startbewijs en correspondeerde met de UEFA over het eigen standpunt. "Ik ken de beweegredenen van AZ verder niet", aldus Van der Sar daarover. "We hebben 25 wedstrijden gespeeld en 23 ronden bovenaan gestaan. We hadden een gelijk aantal punten, maar een beter doelsaldo."