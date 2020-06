De Jong is Messi dankbaar voor advies: ‘Als hij dat zegt, dan luister je’

Frenkie de Jong heeft zich na zijn overstap van Ajax naar Barcelona snel in de basis gespeeld. De Oranje-international speelde bijna alle wedstrijden bij de Spaanse grootmacht en deelt de kleedkamer met Lionel Messi. De Argentijn is in zijn ogen ‘verreweg de beste speler ter wereld’. Wanneer Messi aan het woord is, dan probeert De Jong zijn advies zo goed mogelijk op te pikken.

Hoewel De Jong een vaste basisspeler is bij Barcelona, heeft hij het in zijn eerste seizoen niet altijd even makkelijk. Hij moet wennen aan zijn nieuwe rol en bovendien kreeg hij te maken met een trainerswissel: Ernesto Valverde werd ontslagen en opgevolgd door Quique Setién. “Ik moet me aanpassen en dat gaat prima, maar ik kan nog veel beter”, zegt De Jong in een interview met BBC. “Ik ben op mijn best als ik niet de meest verdedigende middenvelder ben, maar ook niet de meest aanvallende.”

Op het veld lijkt De Jong een goede klik te hebben met Messi. De Nederlander zegt ook veel te kunnen leren van de aanvoerder. “Als Lionel Messi aan het woord is en hij je advies geeft, dan neem je dat aan. Hij is immers verreweg de beste speler ter wereld. Als hij advies geeft, dan luister je. Soms geeft hij tijdens de wedstrijd aan of ik dieper of juist meer vanaf de zijkant moet spelen. Het zijn kleine dingen, maar die maken wel het verschil.”

De Jong stond als speler van Ajax in de belangstelling van de grootste clubs ter wereld. Barcelona troefde onder meer Paris Saint-Germain en Manchester City af. “Het was mijn droom om voor Barcelona te spelen", vervolgt de middenvelder. "Buiten Nederland was het mijn favoriete club. Toen ze zich meldden en echt interesse hadden, maakten ze het makkelijk voor mij. In het begin had ik niet echt het gevoel dat Barcelona me wilde hebben. Toen ze zeiden dat ik een goede kans had om basisspeler te worden, was het makkelijk voor me."

Om de transfer af te ronden, reisde de top van Barcelona af naar Amsterdam. “Bartomeu (voorzitter, red.) sprak over andere clubs en Guardiola (Manchester City, red.). Hij zei dat Guardiola geweldig was bij Barcelona en de beste trainer was, maar hij zei ook dat als ik van het leven wil genieten ik in Barcelona moest spelen." De Jong zegt te genieten bij Barcelona, bijvoorbeeld wanneer hij vanuit huis naar het trainingscomplex rijdt. “Als ik dan naar buiten kijk en het mooie weer zie, dan zijn dat de momenten waarop ik besef dat ik dit als kind altijd gewild heb. Ik ben erg gelukkig."