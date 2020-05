Perez ziet gebaar naar George Floyd in Bundesliga: ‘Dacht dat het niet mocht’

Weston McKennie van Schalke 04 heeft zaterdag tijdens de wedstrijd tegen Werder Bremen (0-1 verlies) aandacht gevraagd voor de overleden George Floyd, de zwarte man die minutenlang om hulp schreeuwde terwijl een politieagent met zijn knie in de nek van de man duwde. De Amerikaans international van Schalke droeg een band speciaal voor zijn overleden landgenoot, waarop de tekst 'Justice for George' te lezen was.

Om de dood van Floyd is veel te doen, mede omdat de blanke agent in kwestie racistische motieven wordt verweten. "Het voelt goed om mijn platform te kunnen gebruiken om aandacht te vragen voor een probleem dat al zolang gaande is", zo laat McKennie na afloop van de wedstrijd weten via zijn eigen Twitteraccount. "We moeten opkomen voor waar we in geloven en ik denk dat het tijd is dat we gehoord worden!" McKennie sluit zijn tweet af met de hashtag #saynotoracism.

To be able to use my platform to bring attention to a problem that has been going on to long feels good!!! We have to stand up for what we believe in and I believe that it is time that we are heard! #justiceforgeorgefloyd #saynotoracism pic.twitter.com/TRB1AGm0Qx — Weston McKennie (@WMckennie) May 30, 2020

Ook in de studio van zendgemachtigde FOX Sports komt het gebaar van McKennie naar Floyd ter sprake. "Ik dacht dat het niet mocht", zo reageert analist Kenneth Perez, waarop presentator Jan Joost van Gangelen bevestigt dat politieke uitingen inderdaad niet mogen. "Ik weet niet of dit een politieke uiting is, het is gewoon een menselijke uiting", zegt Perez. "En terecht ook, want het is natuurlijk te belachelijk voor woorden."

Eerder sprak ook verdediger Pelé van Anholt, die tussen 2017 en 2018 een halfjaar onder contract stond bij het Amerikaanse LA Galaxy, zijn afschuw uit over de zaak. “Het is abnormaal dat anno 2020 dit nog steeds gebeurt in de wereld", schreef Van Anholt op LinkedIn. "En nee, ik houd er niet van dat mensen snel in de ‘slachtofferrol’ gaan zitten. Dit is nog steeds een heel groot probleem, vooral in de Verenigde Staten. Ik heb het zelf ook meegemaakt."