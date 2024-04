Goudhaantje Milik schiet Juventus naar de finale van de Coppa Italia

Juventus heeft zich dinsdagavond geplaatst voor de finale van de Coppa Italia. De ploeg van Massimiliano Allegri had, na de 2-0 overwinning uit het heenduel, voldoende aan een 2-1 nederlaag tegen Lazio. Arkadiusz Milik bleek tien minuten voor tijd goud waard met de enige Turijnse treffer.

Door het resultaat drie weken geleden wist Lazio dat het aan de bak moest . De ploeg van Igor Tudor begon voortvarend en kwam al na een klein kwartier spelen op voorsprong, toen Taty Castellanos raak kopte op aangeven van Luis Alberto: 1-0.

Juventus kwam er wel sporadisch uit in het eerste kwart van de wedstrijd, maar echt gevaarlijk werd het niet. De beste mogelijkheid kwam van de voet van Dusan Vlahovic, die op aangeven van Federico Chiesa op de voeten schoot van Christos Mandas.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Ook Bremer mocht heel even ruiken aan een treffer. De Braziliaanse verdediger torende hoog boven iedereen uit bij een corner, maar zag zijn kopbal over het doel gaan. Aan de andere kant verprutste Castellanos de kans op zijn tweede.

Het bleek slechts uitstel van de Argentijn, daar hij de stand kort na rust alsnog naar 2-0 tilde. Na een handig balletje van opnieuw Alberto draaide de aanvaller slim weg bij zijn directe tegenstander, om Mattia Perin voor de tweede keer kansloos te laten.

Juventus leek vervolgens eindelijk wakker geschud en kwam er in korte tijd twee keer gevaarlijk uit via Vlahovic. Eerst kwam de Servi√ęr een teenlengte te kort om in te tikken, om vervolgens met rechts rakelings voorlangs te schieten.

De bezoekers mochten vooral blij zijn dat Castellanos het vizier niet op scherp had, want amper een minuut na de tweede kans van Vlahovic genoot de doelpuntenmaker opnieuw een vrije doortocht richting Perin. Ditmaal moest het echter te mooi en kon de doelman de lob eenvoudig vangen.

Tien minuten voor tijd besloot Allegri in te grijpen door Milik en Kenan Yildiz binnen de lijnen te brengen voor Vlahovic en Weston McKennie. Op aangeven van een andere invaller, Timothy Weah, werd Milik de gevierde man met een intikker van dichtbij: 2-1.

Juventus neemt het in de finale op tegen de winnaar van het duel tussen Fiorentina en Atalanta, dat woensdag gespeeld wordt. Fiorentina wist het heenduel in eigen huis met 1-0 te winnen. De finale vindt plaats op 15 mei.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties