Stam klopt zichzelf op de borst over rol in Feyenoord-succes: ‘Een beetje?!’

Jaap Stam heeft met FC Cincinnati een nieuwe trainer gevonden nadat hij vorig jaar opstapte bij Feyenoord. In een interview met Trouw kijkt de oud-voetballer terug op zijn periode in De Kuip, waar hij werd opgevolgd door Dick Advocaat. Stam is ervan overtuigd dat zijn opvolger veel succes heeft in Rotterdam door het werk dat hij in de eerste seizoenshelft bij Feyenoord heeft verricht.

Advocaat zette voordat het seizoen werd beëindigd door de coronacrisis een indrukwekkende serie zonder nederlagen neer met Feyenoord. Het rechterrijtje werd ingeruild voor de derde plaats op de ranglijst. Stam wordt gevraagd of het succes van Advocaat ook een beetje zijn succes genoemd mag worden. “Een beetje?! Niet een beetje, hoor. Ik ben vier maanden met die spelers bezig geweest. Voor een volgende trainer is het makkelijk om dan verder te gaan.”

Jaap Stam kan lachen om introductie bij FC Cincinnati

Op het moment dat Stam vertrok, begonnen de spelers volgens hem net fit te raken. “Voor Dick was het een perfect moment. Zonder heel goed voetbal te laten zien, haalde hij resultaten”, aldus Stam. “Mensen zien dan niet wat er vooraf is gebeurd. Zo is de voetballerij. Een ander loopt er dan mee weg. Dick heeft natuurlijk zijn sporen verdiend, maar hij wilde er voor het seizoen ook niet instappen, hè?”

Stam bevestigt dat hij een bitter gevoel aan Feyenoord heeft overgehouden. “Ik heb een jeugdspeler als Kökcü laten doorbreken, ben veel met Sinisterra bezig geweest en ik heb Senesi gehaald, een speler van wie iedereen zei dat hij er niks van kon en die nu de beste verdediger van Nederland is. Gelukkig kreeg ik van de spelers wel de waardering.”

De oud-verdediger van onder meer Manchester United en Lazio kijkt uit naar het werken bij zijn nieuwe club in de Verenigde Staten. “Het voelt voor mij heel goed. Ze zijn echt aan het bouwen om een grote club te worden. Het trainingscomplex is nieuw, ze zijn met een nieuw stadion bezig en met een academy. De groep is een mix van jong en oud. Ik hoop jongens beter te kunnen maken. En mensen in Amerika zijn enorm gedreven. Ze gaan ervoor. Die mentaliteit spreekt mij aan”, aldus Stam.