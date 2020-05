‘Feyenoord is gebaat bij rust en dit is gewoon weer onrust kweken’

Er was de afgelopen week in de media veel te doen om Dirk Kuyt, de beoogde opvolger van Dick Advocaat als trainer van Feyenoord in 2021. Mario Been, met een verleden als speler en oefenmeester bij de Rotterdamse club, vindt het jammer dat er nu al volop gespeculeerd wordt over de opvolging van Advocaat in De Kuip, zeker nu Feyenoord zich eindelijk in rustig vaarwater begeeft.

"Feyenoord staat er goed voor, al hebben ze door corona wel wat in moeten leveren qua begroting", concludeert Been in Voetbalpraat van FOX Sports. "Dat je dan nu al gaat roepen wat er over een jaar gaat gebeuren, dat vind ik dan weer... Nou ken ik Dick een beetje en ik denk dat Dick not amused is over dit nieuws: het brengt alleen maar onrust. Als Dick straks kampioen wordt moet Dirk nog een jaar wachten."

Been acht het niet verstandig om de nog relatief onervaren Kuyt tot toekomstige hoofdcoach te bombarderen. "Het heeft geen meerwaarde om dat nu allemaal te gaan roepen", zo benadrukt de analist. "Dirk Kuyt was trainer van de Onder-19 en wil nu een jaar in de rondte gaan kijken. Het feit is dat je nu een plek over had gehad Nu Said Bakkati weg is (met Jaap Stam vertrokken naar FC Cincinnati, red.)." Kuyt had eventueel als assistent-trainer aan het grote werk kunnen ruiken. "Dan zou je nu mooi een leerjaar kunnen hebben aan de hand van Advocaat. Hij kon ook ook de Onder-21 gaan doen, maar dat wilde hij niet. Hij wilde links en rechts ook wat ervaring op gaan doen."

Kuyt wordt op zakelijk gebied bijgestaan door Rob Jansen, van wie wordt gezegd dat hij behoorlijk veel invloed heeft binnen Feyenoord-kringen. Een slechte zaak, zo oordeelt Been. "Het is al een paar jaar zo dat Rob Jansen daar zijn inbreng heeft. Dick en Cor (Pot, assistent-trainer, red.) zitten ook bij Rob en ik ook. Aan mij heeft hij niet zo gek veel meer, maar ik vind het niet gezond als je als zaakwaarnemer zoveel invloed hebt of zoveel invloed zou kunnen hebben. Dus ja: Feyenoord is gebaat bij rust en dit is gewoon weer onrust kweken."

Jansen trapte eerder deze week op de rem, nadat verschillende media meldden dat Kuyt vanaf 2021 zou worden geassisteerd door Alfons Groenendijk, John de Wolf en Henke Larsson. "Ik ontken niet dat die namen wel eens gevallen zijn, maar dat is niet recent. Binnen Feyenoord heeft iemand doelbewust deze namen gelekt, maar er is niets concreets", zei de zaakwaarnemer tegen RTV Rijnmond.