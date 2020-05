‘Neymar voert druk op en staat lijnrecht tegenover Kylian Mbappé’

De onderhandelingen over het verlagen van de spelerssalarissen verdeelt de sterrenselectie van Paris Saint-Germain in twee kampen, zo meldt Le Figaro. Volgens de Franse krant is er enerzijds een groep die liefst zeventig procent van zijn salaris gedurende de crisis wil inleveren, waartoe ook Kylian Mbappé behoort, terwijl een ander deel van de spelers, onder wie Neymar, nog niet tot een akkoord is gekomen.

Neymar (3 miljoen euro per maand) staat samen met ploeggenoten Thiago Silva (1,5 miljoen), Edinson Cavani (1,4 miljoen), Ander Herrera (650 duizend) en Juan Bernat (300 duizend) lijnrecht tegenover de clubleiding van Paris Saint-Germain. Het vijftal wenst alleen mee te werken aan een salarisverlaging, als het misgelopen bedrag aan loon na de coronacrisis alsnog wordt overgemaakt. Aanvoerder Thiago Silva vormt namens deze groep de moeizame onderhandelingen met technisch directeur Leonardo.

Wat volgens Le Figaro meespeelt is dat Neymar al tijden zinspeelt op een transfer naar Barcelona. Door de druk op PSG, dat als gevolg van de crisis in grote financiële problemen zit, op te voeren, hoopt de 28-jarige Braziliaan zijn gewenste terugkeer naar Catalonië door te drukken. Voor Thiago Silva en Cavani geldt overigens dat zij in het bezit zijn van een aflopend contract, vermoedelijk geen toekomst bij PSG hebben, en daarom minder geneigd zijn om mee te denken met de club.

Tegenover de groep van 'dwarsliggers' staan Mbappé (1,91 miljoen euro per maand), Marquinhos (1,2 miljoen), Ángel Di María (1,1) en Presnel Kimpembe (670 duizend), die al wel tot overeenstemming zijn gekomen met PSG over een verlaging van liefst zeventig procent. De grootmacht maakt al gebruik van de regeling in Frankrijk om spelers gedeeltelijk werkloos te verklaren. Alle spelers krijgen nu 84% van hun salaris doorbetaald. Volgens de clubleiding is een vermindering van zestien procent echter veel te weinig om de club overeind te houden.