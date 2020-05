Paris Saint-Germain in diepe problemen: ‘Wie niets levert, wordt niet betaald’

Paris Saint-Germain mag dan door de Franse voetbalbond zijn uitgeroepen tot landskampioen in het seizoen 2019/20, de grootmacht komt volgens L'Équipe in enorme financiële problemen door de coronacrisis. De gerenommeerde krant schrijft dat PSG afstevent op een monsterverlies van 215 miljoen euro, indien de spelers niet bereid zijn om salaris in te leveren.

PSG gaf sinds de overname van de club door Qatar Sports Investments in 2011 1,25 miljard uit aan transfers, maar komt nu in de knel. De steenrijke eigenaren kunnen door de steeds strengere regels van Financial Fair Play niet langer onbeperkt geld in de club pompen en werden in het verleden al eens verdacht van het omzeilen van de regels middels kunstmatige sponsorcontracten. Nu PSG kampt met een enorme daling van de reguliere inkomsten, stevenen de Franse hoofdstedelingen op een recordverlies af.

Le Parisiens lopen niet alleen de wedstrijdinkomsten van de rest van het seizoen in de Ligue 1 mis, maar dreigen ook geen tv-inkomsten meer uitgekeerd te krijgen. "Wie niets levert, wordt niet betaald", zo dreigde Maxime Saada, de CEO van Canal+, de rechtenhouder in Frankrijk. Nasser Al-Khelaifi, de voorzitter van PSG, is samen met de presidenten van drie andere Franse clubs in gesprek met de betaalzender over het resterende bedrag aan tv-rechten.

PSG is daarnaast voortdurend in gesprek met zijn duurbetaalde spelersselectie over het inleveren van salaris, maar voorlopig is geen sprake van een akkoord. Thiago Silva voert als vertegenwoordiger van de selectie de onderhandelingen met sportief directeur Leonardo. "Ik verwacht dat de spelers een bijdrage leveren", zo voerde Al-Khelaifi onlangs de druk op. PSG keert jaarlijks 370 miljoen euro uit aan salarissen, waarvan 36 miljoen euro aan grootverdiener en sterspeler Neymar.

De clubleiding van Paris Saint-Germain wijst in de onderhandelingen met zijn spelers naar Juventus. La Vecchia Signora kwam eind maart als eerste Europese topclub naar buiten met een deal over het inleveren van salarissen: de spelerssalarissen worden in totaal met negentig miljoen euro gekort. Indien PSG niet tot een dergelijke overeenkomst weet te komen, dan vrezen de Fransen een van zijn sterspelers te moeten verkopen. Neymar wordt nadrukkelijk gevolgd door zijn oude club Barcelona, terwijl Kylian Mbappé al tijden in verband wordt gebracht met Real Madrid.