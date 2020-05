Frank Rijkaard dwarsboomde vertrek van Lionel Messi bij Barcelona

Het had niet veel gescheeld, of Lionel Messi was in het begin van zijn loopbaan op huurbasis bij Barcelona vertrokken. Getafe-president Ángel Torres vertelt in gesprek met Marca dat hij ooit dicht bij de tijdelijke komst van de Argentijnse aanvaller was. Toenmalig trainer Frank Rijkaard zette uiteindelijk een streep door het vertrek van Messi.

“In het eerste of tweede jaar van Messi waren we bijna akkoord over een huurperiode. Uiteindelijk accepteerde Rijkaard de transfer niet, waardoor we met lege handen achterbleven”, vertelt Torres. In oktober 2004 maakte Messi op zeventienjarige leeftijd onder Rijkaard zijn officiële debuut in de hoofdmacht van Barcelona in het duel met Espanyol (0-1 zege). Inmiddels heeft de Argentijnse sterspeler van de Catalanen 718 officiële wedstrijden achter zijn naam staan, waarin hij goed was voor 627 doelpunten en 261 assists.

Dat Getafe een kans maakte om Messi te huren, had te maken met de goede verstandhouding van Torres met toenmalig Barcelona-president Joan Laporta. “Ik hoop dat hij terugkomt, ook al weet ik dat tweede termijnen geen garantie op succes kennen. Ik kon het heel goed vinden met Laporta, hij was een grappige gozer en het zou leuk zijn om hem weer eens te ontmoeten”, vertelt de preses van Getafe. Tegelijkertijd was ook Josep Guardiola ooit dicht bij een dienstverband bij de club uit een voorstad van Madrid.

“We waren ooit op een Europese loting in Zwitserland, waar ik met Txiki Begiristain sprak. Het was de bedoeling dat Michael Laudrup trainer bij Barcelona zou worden”, vertelt Torres. Laudrup stond in het seizoen 2007/08 aan het roer bij Getafe en vertrok na een jaar om trainer bij Spartak Moskou te worden. “Guardiola was destijds een soort tweede optie voor Barcelona. Laporta was op dat moment namelijk nog niet overtuigd van Guardiola.” Guardiola werd in 2008 uiteindelijk toch aangesteld als trainer van Barcelona en beleefde vier succesvolle jaren, met het winnen van de onder meer Champions League (tweemaal), het WK voor clubteams (tweemaal) en de Spaanse landstitel (drie keer).