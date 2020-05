‘‘Aangeboden’ Mark van Bommel staat op lijstje bij voormalige werkgever’

Mark van Bommel zwaaide al de scepter bij PSV en de kans bestaat dat hij binnen afzienbare tijd als trainer aan de slag gaat bij een club waar hij ook al als speler actief was. Vanuit Italië komt dinsdagavond namelijk het bericht dat de oud-middenvelder bij AC Milan op het lijstje staat als mogelijke opvolger van Stefano Pioli.

Calciomercato weet te melden dat Van Bommel is ‘aangeboden’ bij i Rossoneri. De Milanezen zouden dit bericht met interesse hebben aangehoord en niet meteen de deur gesloten hebben voor een terugkeer van Van Bommel. De naam van de momenteel werkloze oefenmeester is vervolgens door algemeen directeur Ivan Gazidis genoteerd op de lijst met potentiële vervangers van Pioli.

Om het van een rentree van Van Bommel in het San Siro te laten komen, lijkt er echter wel iets mis te moeten gaan met het ‘plan A’ van de club. Milan wordt al langere tijd in verband gebracht met de komst van Ralf Rangnick en de kans is aanwezig dat hij naast de functie van technisch directeur ook zelf op de bank plaats zal nemen. Als Rangnick alleen het technische gedeelte voor zijn rekening gaat nemen, lijkt een van zijn ‘volgers’ als Julian Nagelsmann (momenteel werkzaam bij RB Leipzig) of Marco Rose (momenteel trainer van Borussia Mönchengladbach) een logischere optie.

Van Bommel wordt daardoor waarschijnlijk gezien als een alternatief voor het plan-Rangnick. De 43-jarige trainer, die tussen begin 2011 en de zomer van 2012 anderhalf jaar als speler het roodzwart van Milan droeg, is werkeloos sinds zijn ontslag bij PSV in december van het afgelopen jaar. In de afgelopen maanden werd hij ook genoemd als mogelijke kandidaat bij Bayern München, een andere voormalige werkgever. Der Rekordmeister heeft inmiddels echter de samenwerking met Hansi Flick verlengd.