De opties voor Ajax: oude bekenden, transfervrij toeslaan of intern schuiven

Bayern München lijkt momenteel het meest concreet te zijn voor Sergiño Dest, die eveneens intensief wordt gevolgd door Paris Saint-Germain en Borussia Dortmund, mochten de verhalen in de buitenlandse media waar blijken te zijn. Dest is volgens Barcelona nog niet klaar voor de overgang naar het Camp Nou, zo wist Mundo Deportivo weer te melden. Het lijkt er ondanks de berichtgeving uit Spanje echter sterk op dat de pas negentienjarige rechtsback Ajax deze zomer verlaat, al loopt zijn contract in Amsterdam nog twee jaar door. Ajax gebruikt de eerstvolgende transferperiode wellicht om een geschikte opvolger te contracteren. Voetbalzone zet in dat kader alvast een aantal opties op een rijtje voor trainer Erik ten Hag.

Noussair Mazraoui

Ten Hag hoeft bij een eventueel vertrek van Dest naar het buitenland niet per se de transfermarkt op, want in de huidige selectie van Ajax lopen reeds enkele kandidaten rond voor de rechtsbackpositie. Mazraoui, die volgens Opta de duels bepaald niet schuwt, is naast vleugelverdediger ook inzetbaar als middenvelder en heeft in de afgelopen twee jaar in de Champions League meer dan eens aan het grote werk mogen ruiken. Het product van de jeugdopleiding van Ajax is daarnaast uitgegroeid tot international van Marokko. Ten Hag ziet wellicht meer een controleur in hem, in de stijl van de vorig jaar vertrokken Lasse Schöne.

De al jaren bij Ajax spelende Veltman heeft een duidelijke voorkeur voor een plaats in het hart van de defensie. Hij heeft de laatste jaren echter voldoende ervaring opgedaan als rechtsback . "Het is allang geen geheim meer dat ik het liefst centraal achterin sta", zo zei de nuchtere Ajacied vorig jaar september na de 3-0 overwinning van Ajax op Lille OSC in de Champions League. "Maar als rechtsback kan ik ook uit de voeten." Veltman gaf gelijk een treffend voorbeeld. "Ik kan me ook wel eens een wedstrijd tegen PSV herinneren dat ik als rechtsback tegenover Hirving Lozano stond. En volgens mij deed ik het laatst in die wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal (2-0 zege Ajax, red.) ook best aardig als rechtsback."

Mundo Deportivo zorgt voor opheldering na primeur Wilfred Genee

Lees artikel

Jurriën Timber

De loopbaan van Jurriën Timber lijkt het laatste jaar in een stroomversnelling te zitten. Ten Hag nam de achttienjarige verdediger voor de coronacrisis al mee naar Frankrijk voor het Champions League-treffen met Lille OSC, al zat speeltijd er nog niet in. Enkel maanden later volgde het basisdebuut in de hoofdmacht van Ajax in het uitduel met sc Heerenveen, waar hij een koppel vormde met Lisandro Martínez in het centrum van de verdediging. Na 82 werd Timber afgelost door Edson Álvarez. De jongeling, die voor de uitbraak van het coronavirus wekelijks indruk maakte in Jong Ajax, lijkt klaar voor een vaste stek in de A-selectie en speelminuten als rechtsback zouden een goede start kunnen zijn.

AZ speelde voor de coronacrisis vaak verzorgd en aantrekkelijk voetbal, met Wijndal als een van de uitblinkers in het elftal van trainer Arne Slot. De link met Ajax is reeds gelegd, daar Nicolás Tagliafico de Amsterdamse club deze zomer lijkt te verlaten. De normaal als linksback opererende Wijndal zou in de Johan Cruijff ArenA eventueel als rechtsback kunnen fungeren, mocht Dest definitief een toptransfer maken en er behoefte is aan snelheid en dynamiek aan de rechterkant. Het mooiste compliment voor de AZ’er kwam vorige week vrijdag van ex-ploeggenoot Wout Weghorst. "In de jeugdopleiding van AZ kon ik al wel zien dat Wijndal over talent beschikt. Maar in zijn hoofd was hij er nog niet klaar voor, het ontbrak bij hem aan de juiste mentaliteit. Desondanks kende hij een goede start in het eerste elftal en was al snel niet meer weg te denken uit de basisopstelling. Zijn ontwikkeling heeft me verbaasd, maar ik ben er ook heel blij mee", zo liet de spits van VfL Wolfsburg optekenen door Goal.

Statistieken mogelijke opvolgers Dest bij Ajax

Speler Passnauwkeurigheid (in %) Persoonlijke duels Succespercentage duels (in %) Tackles Balveroveringen Mazraoui 81,6 14,3 51,7 2,4 6,9 Veltman 88,8 12,4 69,7 3,3 8,8 J. Timber 85,3 6,6 50,0 1,1 9,9 Wijndal 88,2 7,9 48,9 2,1 6,6 Svensson 84,8 10,0 53,3 2,4 6,4 Bijl 82,5 12,1 56,9 2,6 7,3 Van Rhijn 80,9 5,0 63,0 1,6 6,2 Zeefuik 79,4 13,7 62,2 3,1 7,1 Pachonik 71,3 9,4 58,9 1,9 4,9 Tete 83,1 9,9 62,4 2,8 6,0

* Het gaat hier om gemiddelden per 90 minuten in competitieduels van het seizoen 2019/20. Jurrien Timber speelde maar één Eredivisie-duel, waardoor de sample size van zijn cijfers erg klein is.

Jonas Svensson

De noeste verdediger uit Noorwegen is secuur in zijn passing, zo blijkt uit de statistieken van Opta. Daarmee is Svensson in aanvallend opzicht een belangrijke schakel in het elftal van trainer Arne Slot, wat dan ook tot uitkomt komt in de cijfers over de verkorte jaargang 2019/20. De Scandinavische rechtsback kwam voor de coronacrisis tot tien assists namens AZ in alle competities, vier meer dan Dest in het shirt van Ajax, al speelde laatstgenoemde wel twee duels minder. Svensson kwam in maart in de slotfase van de topper in Amsterdam nog ongewild volop in beeld, nadat Tagliafico keihard op hem terecht was gekomen bij de achterlijn. Een rode kaart voor de Argentijn bleef evenwel uit. "Ik wilde hem absoluut niet blesseren. Hij bleef even liggen, het kan zijn dat ik hem geraakt heb. Maar dat was absoluut niet mijn bedoeling", zo gaf Tagliafico na afloop zijn versie van het verhaal tegenover FOX Sports.

Glenn Bijl

De fysiek ijzersterke Bijl werd eerder deze maand door RTV Drenthe in verband gebracht met PSV, als mogelijke opvolger van de door AC Milan begeerde Denzel Dumfries. "Ik heb daar niets over gehoord", zo werd al snel benadrukt door de speler zelf. "Ik weet het niet en in deze onzekere tijd kan ik ook beter nergens op reageren. Het is voor heel veel clubs nog onzeker." Andy van der Meijde achtte Bijl in december vorig jaar al rijp voor de stap naar een topclub. "Bijl moet lekker naar FC Utrecht, als Sean Klaiber weggaat. Of Feyenoord! Waarom niet? Hij is een harde werker, die nooit opgeeft. Daar houden ze wel van in De Kuip", zo zei hij in een onderhoud met VTBL.

Kiest Ajax als opvolger van Sergiño Dest wellicht voor een oude bekende?

Ricardo van Rhijn

De loopbaan van Van Rhijn kreeg gestalte bij Ajax, dat met de verdediger in de gelederen drie landstitels en een Johan Cruijff Schaal veroverde. Nadien stond de inmiddels 28-jarige rechtsback onder contract bij Club Brugge, AZ en sc Heerenveen. De Friezen besloten onlangs om de samenwerking al na een seizoen stop te zetten, waardoor Van Rhijn gratis is op te lopen voor belangstellende clubs. De voormalig Ajacied ziet een nieuw avontuur in het buitenland wel zitten, maar in een interview met Voetbal International werd eveneens duidelijk dat een langer verblijf in de Eredivisie ook een optie is.

Deyovaisio Zeefuik

De rechtsback van FC Groningen weet wat het is om voor Ajax te spelen, want in april 2017 debuteerde hij in de hoofdmacht. Zeefuik miste naar eigen zeggen vertrouwen in Amsterdam en koos in januari 2018 voor een verhuurperiode in Groningen. Een halfjaar later werd de overgang definitief. Ajax zou een terugkoopoptie hebben van 800.000 euro, al RTV Noord wist in januari van dit jaar te melden dat deze bepaling uit zijn tot medio 2021 lopende contract was gehaald. Naar verluidt ontvangt Ajax een doorverkooppercentage bij een voortijdig vertrek van Zeefuik uit het Hitachi Capital Mobility Stadion. De flankspeler zelf, eerder nog genoemd bij PSV, lijkt echter niet aan Ajax te denken. "Nu wil ik verder en dan moet ik naar het buitenland. Ik wil naar de Europa League of liever nog de Champions League. Zie het niet als arrogantie, hoor. Ik vind dat ik nog van alles moet leren en vooral humble moet blijven. Maar dat verder leren wil ik in de omgeving van een aansprekende club doen", zei Zeefuik in een reactie aan het Dagblad van het Noorden.

Statistieken mogelijke opvolgers Dest bij Ajax

Speler Passes Intercepties Uitverdedigende acties Voorbij gedribbeld Mazraoui 60,0 1,0 2,2 1,0 Veltman 77,5 1,2 3,4 0,8 J. Timber 74,6 2,2 0,0 0,0 Wijndal 59,5 1,5 1,6 0,8 Svensson 54,6 1,2 2,0 1,3 Bijl 54,4 2,0 1,7 1,4 Van Rhijn 48,2 1,5 1,9 0.4 Zeefuik 42,8 1,4 1,8 1,0 Pachonik 31,1 0,7 2,1 0,5 Tete 57,2 1,6 2,8 0,7

* Het gaat hier om gemiddelden per 90 minuten in competitieduels van het seizoen 2019/20. Jurrien Timber speelde maar één Eredivisie-duel, waardoor de sample size van zijn cijfers erg klein is.

Tobias Pachonik

De 25-jarige Duitser werd in april door De Limburger nog in verband gebracht met PSV, als mogelijke opvolger van Dumfries. Tevens werd Feyenoord als mogelijke volgende club genoemd, daar Rick Karsdorp normaal gesproken terugkeert naar AS Roma deze zomer. Wellicht dat Ajax bij een definitief afscheid van Dest ook de naam noteert van Pachonik, die in Venlo nog ruim twee jaar vastligt. De fysiek sterke vleugelverdediger liet voor de coronacrisis een degelijke indruk achter en lijkt klaar voor een stap hogerop, in de Eredivisie of daarbuiten.

Met Tete in de verdediging bereikte Ajax in 2017 enigzins verrassend de finale van de Europa League, al zat hij in de met 0-2 verloren eindstrijd tegen Manchester United negentig minuten op de bank. De rechtsback, die onder toenmalig Ajax-trainer Peter Bosz zijn basisplaats was kwijtgeraakt, ging kort daarna in op de aanbieding van Olympique Lyon. Tete komt in Frankrijk geregeld aan spelen toe, al is hij bepaald niet onomstreden in de defensie van les Gones. Het is echter nog maar de vraag of de ex-Ajacied op 24-jarige leeftijd wil terugkeren in de Eredivisie, zeker ook omdat de salarissen in het buitenland beduidend hoger liggen en de coronacrisis zorgt voor veel terughoudendheid bij clubs wat betreft aankopen.