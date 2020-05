Mundo Deportivo zorgt voor opheldering na primeur Wilfred Genee

Sergiño Dest lijkt een transfer van Ajax naar Barcelona voorlopig uit zijn hoofd te moeten zetten. Veronica Inside meldde vorige week dat een overstap in de pijplijn zat, terwijl dat gerucht ontkracht werd door de zaakwaarnemer van de Amerikaans international. Mundo Deportivo schrijft maandag dat Dest al geruime tijd in beeld is bij de Catalanen, maar dat er van concrete interesse geen sprake is. De clubleiding van Barça is van mening dat de negentienjarige verdediger zich eerst verder moet ontwikkelen voordat hij rijp is voor een kans in het Camp Nou.

De Catalaanse sportkrant meldt maandag dat Barcelona de spelers uit de jeugdopleiding van Ajax in kaart heeft en dat Dest dan ook geen onbekende is. In Barcelona wordt de Ajacied gezien als een speler met een mooie toekomst, maar vooral als een speler die zich nog verder moet ontwikkelen. Dest is in beeld bij de club vanwege zijn aanvallende speelstijl en snelheid, waardoor hij goed in staat is om fouten te herstellen. Bovendien is de rechtsbackpositie al jaren een probleem bij Barcelona. Toch vindt de club uit LaLiga het te vroeg om hem aan te trekken.

Wilfred Genee: ‘De bronnen die ik sprak, hebben het idee dat het echt speelt’

Volgens Mundo Deportivo bestaat de kans dat Nélson Semedo komende zomer vertrekt. De Portugees wordt mogelijk in een deal met Juventus of Internazionale betrokken. Barcelona aast op Miralem Pjanic en Lautaro Martínez, en om de prijs te drukken wil de club Semedo in ruil aanbieden. Wanneer Semedo vertrekt uit het Camp Nou, blijven Sergi Roberto en de 21-jarige Moussa Wague over voor de rechtsbackpositie. Laatstgenoemde is volgens de krant vergelijkbaar met Dest. De Senegalees werd voor de toekomst gehaald en is verhuurd aan OGC Nice. De Franse club heeft een optie tot koop, waarna Barcelona een terugkoopoptie heeft.

Mocht Semedo daadwerkelijk vertrekken bij Barcelona, dan zal de club op zoek gaan naar een rechtsback met meer ervaring die direct inzetbaar is. Dest zal zich verder moeten ontwikkelen bij Ajax of een andere club, om serieus in beeld te komen voor de hoofdmacht van Barcelona. De koploper van de Spaanse competitie zal zijn ontwikkeling blijven volgen.