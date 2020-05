‘Dest heeft duidelijke voorkeur; vraagprijs van Ajax is bekend’

Er is de afgelopen dagen het nodige gezegd en geschreven over Sergiño Dest. Veronica Inside kwam vrijdag met het nieuws dat de negentienjarige vleugelverdediger van Ajax ‘zo goed als rond’ is met Barcelona, iets dat overigens al razendsnel werd ontkend door diens zaakwaarnemer Joes Blakborn. Dest domineert zondagochtend de voorpagina’s van de Spaanse sportkranten Mundo Deportivo en Sport.

Mundo Deportivo benadrukt dat Dest inderdaad in beeld is bij Barcelona. De Spaanse sportkrant vergelijkt hem voorzichtig met Dani Alves, maar weet wel dat de vleugelverdediger van Ajax in defensief opzicht nog het nodige te verbeteren heeft alvorens hij in de defensie van de Catalanen kan spelen. Er wordt gesteld dat de voorkeur van Dest in ieder geval duidelijk is: hij wil dolgraag voor Barcelona spelen. De Amerikaans international heeft naar verluidt een aanbieding van Bayern München geparkeerd, om op de Spaanse grootmacht te wachten.

Daarvoor moet hij echter wel het nodige geduld hebben. De Spaanse sportkranten onderschrijven wat Blakborn vrijdag al liet weten aan De Telegraaf: er is geen concrete belangstelling en Barcelona heeft zich voorlopig nog niet gemeld. De Catalanen gaan pas actie ondernemen als Nélson Semedo vertrekt en dat is voorlopig nog niet aan de orde, ondanks dat Manchester City concreet geïnteresseerd is in zijn diensten. Bovendien moet Barcelona er nog uitkomen met Ajax, dat niet van plan is om een ruildeal aan te gaan.

Sport schrijft dat Ajax akkoord gaat indien er een bedrag van twintig miljoen euro op tafel komt. In januari veegden de Amsterdammers een dergelijk bod van Bayern München nog van tafel, maar de coronacrisis heeft de zaken doen veranderen. Volgens Mundo Deportivo is het een voordeel dat Dest, die afgelopen vrijdag bij Ajax werd gekozen tot talent van het seizoen en in Amsterdam nog vastligt tot medio 2022, wordt vertegenwoordigd door de Stellar Group, omdat Barcelona eerder succesvol met het managementbureau onderhandelde over Iñaki Peña en Ilaix Moriba.