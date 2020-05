Daley Blind bevestigt salarisverlaging bij Ajax: ‘Wij zijn solidair’

De spelersgroep, de technische staf en de directie van Ajax gaan salaris inleveren. Daley Blind, die namens de spelersraad bij de gesprekken betrokken was, bevestigt maandagavond tegenover diverse media dat de verschillende partijen een akkoord hebben weten te bereiken.

“Ja, wij zijn solidair. De club loopt in deze zware tijd hoe dan ook vele miljoenen mis. Daarover hebben we gesprekken gevoerd. Wij vinden het als spelersgroep vanzelfsprekend ook een bijdrage te leveren”, wordt de verdediger geciteerd door onder meer De Telegraaf en het Algemeen Dagblad.

Het besluit van Ajax komt een paar dagen nadat werkgeversorganisatie FBO en spelersvakbonden VVCS en ProProf een advies over een collectieve salarisverlaging naar buiten brachten. In dat advies werd gesproken over en percentage van twintig procent, maar het is niet duidelijk of nu bij de Amsterdammers hetzelfde percentage wordt gehanteerd.

Ook is nog geen besluit genomen over de duur van de salarisverlaging. Op dit moment wordt door de betrokken partijen uitgewerkt of dit alleen voor de maanden maart, april, mei en juni geldt, of dat de verlaging door blijft lopen tot er weer publiek bij de wedstrijden welkom is. De verwachting is dat Ajax 55 á 60 miljoen euro misloopt als er in het hele aankomende seizoen niet met publiek gespeeld kan worden.