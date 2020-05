AZ ruilt Under Armour in voor Nike en presenteert nieuw uittenue

AZ heeft een nieuwe kledingleverancier. De Alkmaarders gaan met ingang van het nieuwe seizoen 2020/21 in zee met Nike. De club laat weten dat het een contract heeft met het ‘grootste sportmerk ter wereld tot medio 2025. Nike gaat zowel de wedstrijd- als trainingskleding van AZ leveren. De afgelopen vijf seizoenen was AZ verbonden aan kledingmerk Under Armour.

“Wij zijn ontzettend trots om ’s werelds grootste sportmerk aan de club te verbinden”, reageert Robert Eenhoorn, algemeen directeur van AZ, op de clubwebsite. “Nike is een sportmerk met een wereldwijd bereik en staat voor betrouwbaarheid en innovatie. Die kernwaarden passen uitstekend bij AZ. Wij denken dat dit partnership ons gaat helpen om in nieuwe markten te groeien. We kijken dan ook uit naar een succesvolle samenwerking.” AZ heeft op sociale media het nieuwe uittenue gepresenteerd, terwijl op de clubwebsite ook het nieuwe derde tenue van volgend seizoen te zien is.

?? NEWS! ?? @Nike is vanaf komend seizoen de nieuwe kledingsponsor van AZ. ?? Eenhoorn: 'Wij zijn ontzettend trots om ’s werelds grootste sportmerk aan de club te verbinden.' ?? https://t.co/JXYZQTHRSk#AZ #Nike pic.twitter.com/f4LN6yYY7G — AZ (@AZAlkmaar) May 11, 2020

AZ is trots op de samenwerking met het Amerikaanse merk. “We zijn vereerd dat Nike AZ als uithangbord ziet om de achterban en breedtesport in Nederland te bereiken”, aldus commercieel directeur Michael Koster van AZ. Hij heeft Under Armour bedankt voor een ‘zeer prettige samenwerking’. “Toen wij in 2015 met Under Armour in zee gingen, stonden zij al te boek als een gerenommeerd merk op het gebied van sportartikelen. Bij AZ zijn we nadien alleen maar enthousiaster geworden, want UA heeft zich bewezen als een buitengewoon professionele partner die staat voor topkwaliteit. Wij zijn blij daar jarenlang de vruchten van te hebben geplukt, want dit partnerschap gaf onze uitstraling een evidente boost.”