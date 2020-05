‘Ajax niet onder de indruk van ‘spel’ van zaakwaarnemer Albert Botines’

André Onana heeft zijn vertrekwens bij Ajax duidelijk gemaakt, maar het is volgens Voetbal International goed mogelijk dat de Kameroense sluitpost volgend seizoen nog in de Johan Cruijff ArenA te bewonderen is. Nog altijd heeft zich nog geen enkele club officieel voor de 24-jarige keeper gemeld bij de Amsterdamse clubleiding. Bovendien zijn de beleidsbepalers van Ajax niet onder de indruk van het ‘spel’ dat zaakwaarnemer Albert Botines speelt.

Onana, wiens contract doorloopt tot medio 2022, zei vorige week in een interview met het Algemeen Dagblad dat hij het een mooi moment vindt om een transfer te maken. Hij wees daarbij naar de afspraken die in de zomer van vorig jaar zijn gemaakt. Onana weigerde destijds diverse aanbiedingen om nog een jaar bij Ajax te blijven. Directeur spelerszaken Marc Overmars deed de belofte dat de club in de zomer van dit jaar zou meewerken aan een transfer, mits het juiste bedrag op tafel zou komen.

De beste reddingen van André Onana in 2019

Volgens Botines is de interesse in Onana enorm. Barcelona zou hem graag willen terughalen, maar de Spaanse topclub is volgens de belangenbehartiger niet de enige geïnteresseerde partij. Ook Borussia Dortmund, Chelsea en Paris Saint-Germain hebben belangstelling. De Telegraaf meldde reeds dat Ajax Onana het liefst nog een jaar wil houden en dat wordt bevestigd door Voetbal International. Volgens Ajax worden zowel de zaakwaarnemer als Onana door de clubs gek gemaakt, om te kijken of er door de gemaakte afspraken een transfer voor een lager bedrag in zit.

Voor de coronacrisis ging men bij Ajax uit van een bedrag van circa veertig miljoen euro voor Onana. De beleidsbepalers schatten hem gezien zijn kwaliteiten en relatief jonge leeftijd wereldwijd in als een top vier-keeper. Door de coronacrisis is de verwachting dat de transferbedragen lager zullen uitvallen en Ajax denkt dan ook niet dat het gedroomde bedrag zal worden betaald voor Onana. Toch ziet de club het niet zitten om extreem te gaan zakken in de vraagprijs, daar de verkoop van spelers van groot belang is binnen het gevoerde beleid.

Naar verwachting zullen de komende transferperiode lagere bedragen betaald worden dan voorheen en zullen meer ruildeals plaatsvinden. Naar verluidt wil Barcelona de Braziliaanse keeper Norberto Neto en een aantal talenten in de deal met Ajax betrekken. De Amsterdammers zitten daar niet op te wachten en nemen de tijd om te zien hoe de clubs er over twee maanden, wanneer de crisis mogelijk is afgenomen, voorstaan. Mocht ook dan niet het juiste bedrag op tafel komen, dan zal Onana zich moeten opmaken voor nog een jaar in de Eredivisie.