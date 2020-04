Ten Hag kruipt door oog van de naald: ‘Het was beschamend’

Erik ten Hag krijgt van De Telegraaf toch een voldoende voor het seizoen 2019/20. De trainer stond met Ajax voorafgaand aan de coronacrisis bovenaan in de Eredivisie, maar dat is volgens Mike Verweij wel een van de weinige lichtpunten. De Ajax-watcher van de krant laat weten dat er eigenlijk meer mocht worden verwacht van de oefenmeester dit seizoen.

Op de vraag Hoe waardeert De Telegraaf het seizoen van Erik ten Hag bij Ajax? antwoordt Verweij tijdens een Q&A op Twitter gedecideerd. "Als moeizaam, maar voldoende", zo valt er te lezen op de site van het dagblad. "De doelstellingen zijn met de eerste plaats en de overwintering in Europa gehaald, maar daar is alles wel mee gezegd."

"Voor de winterstop leek alles door de flow van vorig jaar vanzelf te gaan en werd met name in de Champions League een fantastisch niveau bereikt. Maar het verval was te groot", concludeert Verweij over de Amsterdammers. "Ajax leek hard op weg de zeker lijkende landstitel te verspelen en de Europese uitschakeling door het niet aansprekende Getafe was beschamend."

Dat Ajax met blessureleed kampte, mocht in principe geen probleem vormen, aldus Verweij. "De vele blessures waren een excuus, maar ook dáár is een trainer verantwoordelijk voor. Het valt nooit meer te bewijzen, maar het lijkt erop alsof het stoppen van de Eredivisie voor Ten Hag net op tijd kwam. Al had hij met een inmiddels weer volledig fitte selectie natuurlijk ook gewoon kampioen moeten worden."