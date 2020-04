‘Als we kijken naar volgend seizoen, krijgt Ajax de grootste klappen’

Nu het einde van de coronacrisis nog niet in zicht is wordt er door steeds meer clubs gedacht aan een korting van de salarissen. Serge Rossmeisl, directeur van werkgeversorganisatie FBO, merkt dat het bespreken van dergelijke maatregelen al meteen tot veel discussie leidt en wijst als voorbeeld naar Ajax. De Amsterdammers meldden halverwege het seizoen een nettowinst van 53 miljoen euro en verkochten daarna Hakim Ziyech nog voor 40 miljoen aan Chelsea. Toch verwacht Rossmeisl dat Ajax het zwaar zal krijgen.

“Dat is een vertekend beeld. De coronacrisis gaat langdurige effecten hebben, dus je moet ook werken aan een oplossing voor de langere termijn. Als we kijken naar volgend seizoen, dan krijgt Ajax vermoedelijk de grootste klappen”, vertelt hij in gesprek met Voetbal International. Rossmeisl noemt het een ‘reëel scenario’ dat er tot minstens 1 januari geen publiek welkom is in de stadions en Ajax zal hier met het grootste stadion, inclusief veel skyboxen en businessplaatsen, veel hinder van ondervinden.

“Het gaat heel veel pijn doen als die leeg blijven. Daarbij moeten we nog maar afwachten wanneer er een nieuw Champions League-seizoen gaat beginnen. Tot die tijd zullen er geen Europese gelden binnenkomen. En wat denk je van de transfermarkt? Het is niet moeilijk te voorspellen dat die voorlopig zal instorten en Ajax zal daar hard door worden geraakt”, gaat hij verder.

Rossmeisl voorspelt dat elke club in de nabije toekomst ‘extreem veel omzet’ kwijt zal raken en dringt daarom aan op een collectieve afspraak tussen de clubs en de spelers over zaken als de verlaging van salarissen: “Met een collectieve afspraak kun je juist voorkomen dat je in dit soort individuele discussies verzeild raakt. Ik denk dat je hier als gehele bedrijfstak uit moet zien te komen en daaraan zal iedereen zijn steentje moeten bijdragen.”