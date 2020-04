KNVB schoot breed gedragen ideeën van Ajax af: ‘Dit was dé oplossing’

Ajax kwam weken geleden met ‘een kraakheldere oplossing’ inzake het nieuwe seizoen in het betaald voetbal, zo schrijft het Algemeen Dagblad dinsdag. De traditionele top drie voorzag naar verluidt zes weken geleden al dat de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie niet uitgespeeld kon worden en het was Ajax dat met een plan kwam: een Eredivisie met twintig clubs en een Keuken Kampioen Divisie met achttien clubs.

Volgens het dagblad stelde Ajax voor om de Keuken Kampioen Divisie-clubs financieel te compenseren voor de vier wedstrijden die ze minder zouden spelen. De clubs zouden in de komende voetbaljaargang bovendien meer kans op promotie maken, terwijl in de Eredivisie een versterkte degradatieregeling zou worden toegepast om alles weer na één seizoen normaal te trekken. “Het idee van Ajax kon op veel steun rekenen van andere clubs. Dit was dé oplossing en zelfs vanuit de Keuken Kampioen Divisie was er begrip”, zo verzekert journalist Freek Jansen.

Ajax had ook een passende oplossing voor de finale van de TOTO KNVB Beker. Die werd in het plan voorzien als seizoensopening, in plaats van de traditionele Johan Cruijff Schaal voorafgaand aan het komende seizoen. Jansen stelt dat elf Eredivisie-clubs voorstander waren van het plan, vier clubs neutraal waren en alleen FC Emmen, Heracles en FC Groningen kanttekeningen hadden. Laatstgenoemde clubs gaven echter ook aan zich bij het uiteindelijke plan neer te willen leggen.

Het Algemeen Dagblad verzekert dat de KNVB er helemaal niets in zag. Directeur betaald voetbal Eric Gudde zou hebben geweigerd om überhaupt over het plan na te denken. Mattijs Manders zou als directeur van de Eredivisie CV ‘niet daadkrachtig hebben gehandeld’ en Mark Boele, directeur van de eerste divisie, bepaalde naar verluidt ‘eigenhandig dat 'zijn clubs' met dit voorstel niet akkoord zouden gaan’.

De clubs in het betaald voetbal zijn volgens het dagblad dan ook van mening dat de ophef van de voorbije dagen absoluut had kunnen voorkomen als Gudde zes weken geleden naar het breed gedragen plan van de clubs had geluisterd. De KNVB wil niet inhoudelijk reageren op het artikel, zo stelt Jansen. “De voetbalbond houdt het bij de argumenten die het reeds heeft verkondigd waarom het tegen een competitie met twintig clubs is.”