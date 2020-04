‘Ik heb geen spijt van mijn vertrek bij Ajax, maar was er graag bij geweest’

Justin Kluivert verliet Ajax een kleine twee jaar geleden voor AS Roma en het vertrek van de aanvaller deed destijds nogal wat stof opwaaien. De nu twintigjarige linksbuiten hoopt in de toekomst echter terug te kunnen keren bij de club waar hij werd opgeleid, zo vertelt hij in gesprek met Helden.

“Het is wel mijn droom om waar ik ben gestart ook weer te eindigen”, laat hij optekenen. Kluivert miste door zijn vertrek uit de Johan Cruijff ArenA het succesvolle afgelopen seizoen van de Amsterdammers, waarin de dubbel werd gewonnen en op een haar na de finale van de Champions League werd bereikt.

Stay Strong, Ajax fans!

“Ik had er vorig seizoen graag bij willen zijn. Ik heb er geen spijt van dat ik bij Ajax ben vertrokken, maar ik was er graag bij geweest. Ik denk meerdere spelers wel”, zegt hij daarover. Kluivert is na zijn overstap naar i Giallorossi een beetje uit beeld verdwenen bij het Nederlands elftal. De aanvaller speelde tot nu toe twee interlands voor Oranje, waarvan de laatste plaatsvond op 6 september 2018.

Kluivert moet het sindsdien weer doen met minuten bij Jong Oranje, maar hij durft niet te zeggen of dit anders was geweest als hij bij Ajax was gebleven: “Ik weet ook niet of ik een vaste waarde bij Oranje zou zijn als ik bij Ajax was gebleven. Misschien had ik wel niet gespeeld, of zat ik nu bij een andere club.”