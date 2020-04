Veerman geeft ‘politiek correct antwoord’ op vraag over interesse Feyenoord

Feyenoord ziet volgens onder meer Voetbal International in Joey Veerman een versterking voor het middenveld voor volgend seizoen, maar de speler in kwestie wil zelf liever niet op de zaken vooruit lopen. Veerman, wiens contract in het Abe Lenstra Stadion doorloopt tot medio 2022, weet evenwel dat verschillende clubs contact hebben gezocht met zijn zaakwaarnemer, zonder daarbij specifiek op namen in te gaan.

"Ik heb wel wat dingen gehoord via mijn zaakwaarnemer, maar volgens mij is er nog niets concreet", reageert Veerman bij de Volendamse regiozender LOVETelevisie op de vermeende interesse van Feyenoord. "Ik ga een politiek correct antwoord geven: Dat zou je aan Gerry Hamstra (technisch manager van Heerenveen, red.) moeten vragen. Zolang er niks concreet is, ga ik ervan uit dat ik bij Heerenveen blijf spelen. Mocht er iets komen, dan hoor ik het vanzelf wel."

Johan Derksen was in februari bijzonder positief over de ontwikkeling van Veerman bij Heerenveen. "Hij is eigenlijk een Ajacied. Hij legt de ballen panklaar neer, doet altijd iets goeds. Er zit altijd een gedachte achter. Ik denk dat Veerman bij Ajax zomaar meedraait", zei de analist in Veronica Inside. Veerman vindt het vooral mooi dat Derksen hem hoog heeft zitten. "Het is altijd leuk als mensen zo over je praten, vooral als je zelf naar dat programma kijkt. Derksen is al een paar keer positief geweest, dat gebeurt niet vaak. Dat is alleen maar mooi."

Veerman probeert zijn conditie op peil te houden, nu er niet getraind wordt door Heerenveen en de Eredivisie niet meer hervat wordt. De middenvelder heeft in dat kader weleens betere omstandigheden meegemaakt. "Ik heb laatst in het park wat dribbeloefeningen gedaan, maar toen heb ik bijna vier keer mijn enkel gebroken", aldus de middenvelder, die in het recente verleden meer dan eens te maken kreeg met blessureleed. "Daar moet je ook weer mee uitkijken, omdat het gras heel slecht is. Ik hoorde laatst dat je ook niet meer op Cruyff Courts mag spelen, dus het voetballende gedeelte wordt lastig."