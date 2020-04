‘Ik wil ze niet vergelijken, maar op bepaalde gebieden is hij beter dan Frenkie’

Al op jonge leeftijd wist Joey Veerman dat hij profvoetballer zou worden. Als leerplichtige tiener uit de jeugdopleiding van FC Volendam was de keuze tussen het voetbal en school geen moeilijke, als de twee paden conflicteerden. "Voor Joey was het duidelijk: hij zou profvoetballer worden", weet zijn voormalig trainer Misha Salden nog. "‘En wat als je dat nou niet wordt?’, vroeg de leerplichtambtenaar. ‘Nou, dan ga ik lekker in de viszaak werken van mijn opa.’"

Door Dominic Mostert

Volendam is een stad met een rijke voetbalhistorie, en Joey Veerman is het meest recente product uit het palingdorp. De jeugdopleiding van FC Volendam heeft een goede naam in de voetballerij. Op de Onder-13 en Onder-19 na spelen alle jeugdteams op het hoogst mogelijke niveau, terwijl Jong Volendam afgelopen seizoen promoveerde naar de Tweede Divisie. Er zijn weinig Keuken Kampioen Divisie-, of zelfs Eredivisie-clubs, die daaraan kunnen tippen. De vertegenwoordiging van jongens uit de regio in het eerste elftal is een bron van trots. En als ze hun vleugels uitslaan, dan keren ze zo nu en dan terug in het vissersdorp. Voor de kermis aan de Dijk, voor een drankje in de binnenstad.

Het is een cultuur op zich, en een cultuur waarin Veerman zich altijd thuis heeft gevoeld. "Eens in de maand hield hij wel van een feestje, en dat is zijn goed recht", beaamt Marco Tol, de centrumverdediger van Volendam die samen met Veerman de jeugdopleiding van de club doorliep. In de zomer van 2019 scheidden hun wegen, toen sc Heerenveen zich meldde voor de middenvelder. De Friezen betaalden iets meer dan een half miljoen euro en Veerman signeerde een contract tot medio 2022. Zijn komst bleek een schot in de roos. Met de belangstelling van Feyenoord op de achtergrond is het maar de vraag of de jongeling komende zomer houdbaar is voor Heerenveen.

De uit Noord-Holland overgekomen technicus groeide gedurende zijn debuutseizoen in rap tempo uit tot de regisseur van Heerenveen. In Friesland evolueerde hij tot aanvallende middenvelder, nadat hij namens Volendam een meer controlerende rol vertolkte. Met 56 gecreëerde kansen behoort Veerman dit seizoen tot de meest creatieve spelers in de Eredivisie. In 22 duels noteerde hij 5 doelpunten en 4 assists. Hij is volwassener geworden, zowel op als buiten het veld. "Die feestjes doet hij volgens mij minder vaak", vertelt Tol in gesprek met Voetbalzone. "Dat komt ook omdat hij nu in de Eredivisie speelt. Bij Volendam vroeg hij zich weleens af: hoe kan het dat ik nog niet in de Eredivisie speel? Maar nu is die mogelijkheid er wel gekomen, en merkt hij dat hij ver kan komen. Dat speelt wel mee, denk ik."

Van alle spelers met wie hij een kleedkamer deelde, is Veerman volgens Tol 'duidelijk' de meest getalenteerde. Vanaf de 'B'tjes', ofwel toen ze een jaar of zestien waren, zagen zijn ploeggenoten wel in dat Veerman iets speciaals had. Salden beaamt dat Veerman in die jaren deel uitmaakte van een 'heel talentvolle lichting'. Veeman, Tol en Alex Plat promoveerden aan het begin van het seizoen 2016/17 al naar Jong Volendam. "Joey was vervolgens een van de eersten die aanhaakte bij die groep", roept hij in herinnering. Salden was tussen 2014 en 2017 werkzaam als hoofd jeugdopleidingen en technisch manager van Volendam. Vanaf het seizoen 2017/18 werd hij zelf hoofdtrainer van Volendam en had hij Veerman onder zijn hoede, tot hij in september 2018 uit die functie werd ontheven en terugkeerde in zijn rol als technisch manager. Inmiddels is hij actief als jeugdtrainer van Ajax: dit seizoen werkte Salden met de Onder-13 en Onder-14 op De Toekomst.

"Hij maakte heel snel de vertaalslag", weet Salden nog. "Iedereen was altijd enorm lovend over zijn kwaliteiten aan de bal. En je kon zien waarom dat was. Als hij meespeelde, en aan de bal was, zag je dat je extra kwaliteiten had in je elftal. Heel veel mensen zeiden ook dat hij niet kon verdedigen. Dat was ik niet met ze eens, maar er zat nog wel een groot stuk jeugdigheid in. We hadden een heel goede jeugdopleiding bij FC Volendam, maar toch leid je op een heel andere manier spelers op dan bij Ajax. Bij Ajax ben je simpelweg een van de jongens. Bij Volendam is het soms moeilijk om jongens dusdanig te prikkelen dat ze dingen gaan doen die goed zijn voor hun ontwikkeling. Daar moet je soms meer moeite voor doen", erkent de 46-jarige voormalig middenvelder.

Dat Veerman een slechte mentaliteit had, is niet zozeer wat Salden bedoelt. Maar het is een kind van het dorp, en daar gaan wel bepaalde 'kernwaarden' mee gepaard. "Je mist misschien wel een aantal dingen die essentieel zijn in de voetballerij. Dat verschilt per karakter, maar Joey is wel iemand die soms wat makkelijk kan zijn. Het is geen type-prof geweest dat er altijd álles voor deed. Heel veel dingen kwamen hem aanwaaien. Op zijn manier heeft hij er wel degelijk voor moeten knokken, maar als je met nóg meer goede voetballers zou spelen in de opleiding, bijvoorbeeld bij Ajax of PSV, dan krijg je ook vaker met teleurstellingen te maken. Je krijgt dan te maken met goede concurrentie. Dat zorgt ervoor dat jongens beter met teleurstellingen leren omgaan. Maar Joey had er moeite mee als het tegenzat met het elftal, als het elftal minder draaide, of als het voetbal niet liep zoals hij dat graag zag: over de grond, met goede combinaties."

Het is iets wat vaak over Veerman wordt gezegd. Hij leeft niet volledig voor de sport. In maart nog, door dorpsgenoot Kees Kwakman. Als Veerman nóg beter moet worden, zo stipte Kwakman aan in een uitzending van Goedemorgen Eredivisie op FOX Sports, dan moet hij 'als een monnik' gaan leven. "Dan heb ik het over voeding en drinken. Hij houdt ook wel van met zijn vrienden zijn", zei Kwakman, om er vervolgens wel aan toe te voegen dat het anderzijds een kracht is van Veerman dat hij zo relaxed in het leven staat. De jongeling zelf was ook aanwezig in de uitzending, en erkende dat er een kern van waarheid zat in de uitspraken van Veerman. "Hij heeft wel een beetje gelijk. Het zit in me om van het leven te genieten. Ik ben niet iemand die op zaterdagavond aan een glaasje water zit als ik vrij ben. Daar ben ik heel eerlijk in."

Joey Veerman samen met zijn vader, na het winnen van de Bronzen Stier voor beste talent in maart 2017.

Hoe zwaar moeten clubs tillen aan die kant van Veerman? Als het aan Tol ligt, niet al te zwaar. "Ik kan eigenlijk geen reden bedenken om hem niet te nemen, als ik directeur van een topclub was. Wat Kwakman óók zei, is dat het ergens ook zijn kracht is dat hij zo ontspannen is. En dat ben ik ook wel met hem eens. Het komt zijn spel ten goede, denk ik. Over zijn mentaliteit valt er niet zoveel te klagen", benadrukt zijn jeugdvriend. Salden denkt dat Veerman erbij is gebaat om nieuwe uitdagingen aan te gaan, en daarmee gaandeweg volwassener te worden. "Dat is gebeurd bij sc Heerenveen, en dankzij die periode zal hij weer een stap maken die voor hem inzichtelijk zal maken dat hij weer een stap moet zetten, en misschien een biertje minder moet drinken. We moeten het ook niet overdreven. Hij leeft niet als een monnik, dat klopt. Maar heel veel voetballers doen dat niet."

Een voetballer die dat wél doet, is Frenkie de Jong. Althans, uit interviews met zijn ouders komt doorgaans naar voren dat de middenvelder van Barcelona als jochie al bezig was met zijn carrière - nooit een zak chips leegeten, op tijd naar bed gaan. En de vergelijking tussen De Jong en Veerman is op voetballend gebied al meer dan eens gemaakt. Meestal door supporters, de buitenwereld, een journalist. Salden is duidelijk: Veerman is zijn eigen persoon en bewandelt zijn eigen pad. "Ik heb vroeger zelf met een speler gevoetbald van wie de trainers vonden dat hij met dieet moest. Toen hij dat deed, zat hij veel minder lekker in zijn vel. Daardoor ging hij veel minder goed voetballen. Hij viel misschien wel twee kilo af, en was fitter, maar voelde zich ongelukkig met die leefstijl en presteerde minder."

"Ik werk nu als jeugdtrainer bij Ajax en ik zie ook dat sommige jongens er anders voor leven. Je kunt daar wel iets van vinden, maar dan creëer je eenheidsworsten", waarschuwt Salden. "Duidelijk is dat Joey niet van het niveau Frenkie de Jong is: laten we even reëel blijven. Het staat vast dat hij heel veel kwaliteiten heeft, en dat ik het interessant zou vinden als hij tussen zulke spelers zou rondlopen. Ik kan zelfs een aantal gebieden bedenken waarop hij misschien wel beter is dan Frenkie de Jong. Zijn laatste pass om iemand voor het doel te zetten, en zijn passes in de diepte, zijn bijvoorbeeld heel erg goed. Frenkie is natuurlijk een geweldige combinatievoetballer, die op veel hoger niveau speelt en met meer weerstand, maar Joey is in staat om een bal achter de laatste lijn te leggen en een steekbal te geven. Hoe hij dat doet, zie je niet vaak. Dat heeft te maken met inzicht en een stukje gevoel."

"Er zijn verschillen tussen de twee, maar ook overeenkomsten: ze willen in de bal spelen, willen de bal halen, willen hem aan de voet hebben en vervolgens een versnelling inzetten, kunnen een man passeren... Joey kan vrij makkelijk bij een man wegdraaien. Ik denk dat Joey een beter schot op doel heeft. Laat duidelijk zijn: ik wil ze pertinent niet met elkaar vergelijken. Maar er was ooit interesse van FC Utrecht in Joey (in 2017, red.). Als hij daarheen was gegaan, zou hij dus twee jaar eerder zijn vertrokken bij FC Volendam. Persoonlijk had ik dat wel heel goed voor hem gevonden. Nu is hij later weggegaan, en het verbaast mij niet dat hij makkelijk aanhaakt bij Heerenveen. Dat zal hij ook doen op een niveau hoger", voorspelt de voormalig trainer van Veerman. En ook Tol ziet gelijkenissen tussen De Jong en Veerman. "Die rust aan de bal, de oplossing vooruit zoeken ... Dat heeft hij ook wel. Wegdraaien bij een tegenstander ook, natuurlijk. Het was verschrikkelijk als je op de training bij Volendam de bal van hem moest afpakken. Dan zette hij zijn lichaam ertussen en draaide hij de andere kant op. Daar werden de middenvelders strontziek van."

Misschien ligt Veerman als jongen uit Volendam wat meer onder een vergrootglas. "Kees Kwakman weet niet van alle andere jongens in de Keuken Kampioen Divisie, die dezelfde leeftijd hebben als Veerman, wat ze allemaal doen", legt Salden uit. "Maar omdat hij in het dorp komt, weet hij het wel van Joey. Ik denk dat het hoort bij de leeftijd, van achttien à negentien jaar. Ik denk dat hij er nu bewuster mee omgaat." Tol denkt dat de beeldvorming over het leven van Veerman buiten de lijnen wordt 'overdreven'. "Van Joey is vaak gezegd dat hij de mentaliteit niet heeft, maar hij werkt er ook hard voor. Volgens mij loopt hij iedere wedstrijd de meeste kilometers bij Heerenveen”, stipt Tol aan. Zijn bewering klopt: Veerman loopt doorgaans tussen de twaalf en dertien kilometer per wedstrijd en overbrugt daarmee de grootste afstanden van de spelers van Heerenveen. “Niet iedereen ziet het, maar hij heeft echt een goede mentaliteit.”

De avond voor het interview gingen Tol en Veerman, twee goede vrienden, toevallig met elkaar eten. En ja, het ging er ook eventjes over dat Tol, die zaterdag zijn 21ste verjaardag vierde, de volgende dag geïnterviewd zou worden over zijn vriend. “Ja, hij weet het wel. Maar ik denk dat hij inmiddels wel gewend is dat er over hem wordt geschreven.” En hoewel ze vooral ‘lekker aan het eten’ waren, ging het logischerwijs ook even over de sportieve toekomst van Veerman, en over de interesse van Feyenoord. “Ik ga niet zeggen dat hij concreet heeft gezegd: ‘Ik moet naar Feyenoord gaan.’ Maar ik denk dat hij dat heel leuk zou vinden, ja. Hij heeft in het verleden al eens gezegd dat Feyenoord een van zijn favoriete clubs is.” Tol zelf zou Feyenoord 'een mooie tussenstap' vinden voor zijn generatiegenoot. "Ik denk dat hij de stap naar een club als Feyenoord, AZ, Ajax of PSV wel aan zou kunnen."

"Het heeft me absoluut niet verbaasd dat hij zich staande houdt in de Eredivisie", voegt de verdediger daaraan toe. "Een dag nadat hij naar Heerenveen ging, zei ik al dat hij de volgende week zou spelen tegen Ajax. Die jongen heeft zoveel talent. Iedere keer dat wij naar Eredivisie-wedstrijden keken, dachten we ook: hij is beter dan alle middenvelders die we zagen. Dat idee heb ik ook als ik naar bijvoorbeeld wedstrijden in Spanje kijk; bij een club als Valencia zou hij niet misstaan. Hij is zo rustig aan de bal en denkt gewoon een stapje verder dan negentig procent van de spelers. De meeste mensen zouden een beetje zenuwachtig zijn als ze hun basisdebuut zouden maken in de Eredivisie met een uitwedstrijd tegen Ajax, maar hij laat het gewoon van zich afglijden en gaat gewoon voetballen. Zo is hij."

Veerman zelf is niet de enige die er altijd van overtuigd is geweest dat hij zou slagen als voetballer. Zijn oude trainer Salden heeft daar eveneens nooit aan getwijfeld, vertelt hij. Biertje of geen biertje. "Kijk naar Andy van der Meijde, Wesley Sneijder, Rafael van der Vaart: die waren ook niet allemaal zoals Frenkie de Jong. Dat waren wel andere tijden, want nu sta je al gauw op social media als je niet leeft zoals Frenkie de Jong. Joey wil echt wel het maximale eruit halen, maar wel op zijn manier. Ik snap wel wat Kees Kwakman zei, maar er wordt te veel op ingezoomd. Het is een liefhebber. Als je Joey twee weken vrijaf geeft, en hij eigenlijk moet rusten, dat gaat hij het liefst meedoen met een zes-tegen-zes-potje of op een bedrijventoernooi. Dat is de liefhebber in Joey. Maar het is ook een liefhebber op het gebied van leuke dingen doen met zijn vrienden. Hij volgt zijn eigen koers. Hij zal gerust weleens een drankje doen. Maar goed, dat deden wij ook weleens toen we nog in de Eredivisie speelden."