Everton reageert geschokt op onthutsende Snapchat-video van Moise Kean

Moise Kean ligt in Engeland hevig onder vuur na een gelekte Snapchat-video. De spits van Everton postte zaterdag een filmpje waaruit bleek dat hij een 'lockdownparty' aan het houden was in zijn appartement in het Engelse Chesire, volgens Engelse media 'compleet met vrouwelijke gasten die lapdances en andere suggestieve handelingen uitvoerden'. Zijn club Everton laat in een eerste reactie weten 'geschokt' te zijn.

Kean postte de video volgens de berichtgeving in een privégroep op Snapchat en zal dan ook niet verwacht hebben dat de beelden zouden uitlekken. "Everton neemt geschokt kennis van een incident waarbij een speler van het eerste team de richtlijnen van de regering en het clubbeleid in verband met het coronavirus heeft genegeerd", zo luidt de formele verklaring van de werkgever van de twintigjarige Kean.

"Everton heeft zijn teleurstelling over het incident sterk benadrukt ten opzichte van de speler en duidelijk gemaakt dat zulke acties compleet onacceptabel zijn", zo gaat de Premier League-club verder. "De geweldige mensen van de Engelse gezondheidszorg (NHS) verdienen het grootste respect voor hun harde werk en opoffering. De beste manier om hen respect te tonen is door er alles aan te doen om ze te beschermen."

Het is niet voor het eerst dat Kean in opspraak raakt. De aanvaller werd in september nog uit de selectie van Italië gezet met zijn vriend en AS Roma-middenvelder Nicolò Zaniolo, nadat ze meerdere keren te laat kwamen opdagen bij teambesprekingen tijdens het EK Onder-19 in de zomer daarvoor. Everton nam Kean vorig jaar met grote verwachtingen over van Juventus, maar de centrumspits heeft met 1 doelpunt in 26 officiële duels nauwelijks indruk kunnen maken.

Screenshots uit de betreffende Snapchat-video van Moise Kean.