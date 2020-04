Hakim Ziyech stoort zich aan ‘calimeroverhaaltjes’: ‘Kom op zeg, wat een onzin’

Hakim Ziyech vindt het volstrekt logisch dat Ajax het meest gunstige Champions League-ticket toebedeeld krijgt. De aanvallende middenvelder, die per 1 juli de overstap maakt naar Chelsea, heeft zich de afgelopen weken verbaasd over de hevige discussie daarover. "Meninkjes, meninkjes, meninkjes", verzucht de uitgesproken Ziyech tegenover het Algemeen Dagblad.

"Helemaal nu er weinig qua voetbal te beleven was, werden de meninkjes met de dag gekker", vervolgt de 27-jarige vleugelspits annex nummer tien. "Kom op zeg, wat een onzin heb ik voorbij horen komen. Wij staan toch bovenaan? Al die 'calimeroverhaaltjes' over dat AZ het meer verdiende, omdat zij twee keer van ons hebben gewonnen. Dus het doelsaldo, zoals dat altijd is, telt nu even niet? Bullshit natuurlijk. Hoe werd PSV in 2007 dan kampioen? Precies, op één doelpuntje. Dat we niet officieel kampioen zijn, tsja. Natuurlijk had ook ik veel liever op het veld die schaal bemachtigd, maar als je één club moet uitkiezen als kampioen, dan is dat Ajax lijkt me."

Door het besluit om het Eredivisie-seizoen te beëindigen, komt er op een gekke manier een einde aan de periode van Ziyech bij Ajax. De aanvallende middenvelder kwam op zaterdag 7 maart tegen sc Heerenveen (1-3) winst voor het laatst in actie voor de Amsterdammers. Ziyech werd twintig minuten voor tijd naar de kant gehaald door trainer Erik ten Hag, zonder te weten dat het zijn laatste wedstrijdmoment in het shirt van Ajax zou worden. "Op dat moment dacht ik daar natuurlijk totaal niet aan", zegt Ziyech.

"We waren bezig met winnen, met uit onze dip te komen. Dat lukte in Heerenveen en het voelde als de ommekeer. Maar daar bleef het bij. Door de corona­crisis is alles anders verlopen", aldus Ziyech, die terugkijkt op vier bewogen seizoenen bij Ajax. "Vol hoogte- en dieptepunten, vol voorspoed en tegenslagen." Zo had de Marokkaans international in zijn begintijd een moeizame relatie met het publiek in de Johan Cruijff ArenA, maar haalde hij later met de club de finale van de Europa League en vorig seizoen de halve finale van de Champions League.

"Weet je, ik ben niet zo van de clubliefde, nooit geweest ook", zegt Ziyech over zijn relatie met Ajax. "Het clublogo kussen, dat soort dingen, doe ik niet. Ik ben gewoon mezelf, ga me niet anders voordoen. Maar ik moet nu wel toegeven dat Ajax voor altijd wel een speciale plek bij me zal hebben. Het is echt mijn club geworden. Ik heb in Amsterdam mezelf kunnen zijn, heb ontzettend veel fijne en goede mensen om me heen gehad, van medespelers tot mensen rondom het elftal. Als voetballer ben ik ook veel completer geworden. Zonder bal, maar ook met bal. De klik die ik had met de jongens om me heen, zoals met Quincy Promes dit seizoen of Dusan Tadic vorig jaar, was bijzonder."

Ziyech had het liefst afscheid genomen van Ajax met een nieuw kampioenschap. "Dat was mijn afsluiting in stijl geweest. Zoals het nu gaat, zo wil je niet afsluiten. Maar over een langere tijd zal ik mijn mooiste herinneringen koesteren. En dan komt natuurlijk vorig seizoen omhoog. Het kampioenschap, maar vooral onze weg in de Champions League. Hoe we de hele wereld verbaasden met ons spel. Het paste allemaal. Dat geeft niet alleen bij mij, maar volgens mij bij alle spelers een speciaal gevoel voor in de eeuwigheid. We hebben iets achtergelaten bij Ajax. En voor mij is het nu tijd voor iets nieuws."