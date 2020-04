De Graafschap woedend om ‘schofterige behandeling’ Eric Gudde tijdens call

Het besluit van de KNVB om géén clubs te laten promoveren naar de Eredivisie slaat als een bom in bij De Graafschap. De nummer twee van de Keuken Kampioen Divisie is woedend op de Nederlandse voetbalbond en vindt dat er met twee maten wordt gemeten, omdat de huidige stand van de Eredivisie wél doorslaggevend wordt bij de verdeling van de Europese tickets. "Een poppenkast", zo schetst algemeen directeur Hans-Martijn Ostendorp de situatie tegenover het Algemeen Dagblad.

Vrijdag hakte de KNVB-directie de knoop door om géén promotie/degradatie toe te passen, ondanks een stemming van 16-9 onder de clubs tégen dat besluit. "Het gaat zeker over de manier waarop dit besluit tot stand is gekomen", aldus Ostendorp. "Eerst maar steeds roepen dat deze scenario’s nog wel uitgewerkt worden, en dan met zo’n uitwerking komen. Vervolgens steeds zeggen dat de UEFA-lijn leidend zal zijn. En dan wel bovenin, maar niet onderin je verantwoordelijkheid nemen. Vervolgens iedereen om de mening vragen, dan een zekere uitslag krijgen van 16-9, maar dan het tegenovergestelde doen."

De Graafschap staat tweede in de Keuken Kampioen Divisie, met zeven punten voorsprong op FC Volendam, en bovendien een veel beter doelsaldo. De Doetinchemmers hoopten op basis daarvan te promoveren, maar de KNVB-directeuren Eric Gudde en Jean-Paul Decossaux besloten vrijdagmiddag tijdens de videocall met alle clubs anders. "En dan de manier waarop van meneer Gudde", zegt Ostendorp, die vervolgens uit de doeken doet hoe het voor De Graafschap desastreuze besluit tot stand kwam.

"Gudde komt terug in de call, geeft de uitslag en mompelt vervolgens dat de KNVB toch geen promotie en degradatie zal toepassen, waarna hij direct wil ophangen. Een schofterige behandeling. Als een dief in de nacht wilde hij wegrennen. Waarom? Simpel. Dit besluit valt niet uit te leggen. Wel in de Eredivisie doelsaldo toepassen voor een plek, maar in de Keuken Kampioen Divisie alles ongeldig verklaren. Vandaag is gebleken dat de KNVB de Keuken Kampioen Divisie als amateurvoetbal ziet. En nog minder dan dat, want daar kunnen de kampioenen nog promotie aanvragen", besluit de directeur van De Graafschap.

Ook trainer Mike Snoei van De Graafschap reageert verbolgen op de beslissing. "De teleurstelling is enorm groot, niet normaal", zegt een woeste Snoei tegen Omroep Gelderland. "Dit is zo onrechtvaardig. Ook omdat de voorsprong zo enorm groot is." Dat de KNVB de stemming van de clubs terzijde heeft geschoven, verbaast Snoei. "Waarom ga je dan stemmen? Het hele idee van stemmen vond ik al waardeloos. Nu ga je kalkoenen vragen wat ze van Kerstmis vinden." De komende dagen wordt door De Graafschap bekeken of de club juridische stappen zet tegen de KNVB.