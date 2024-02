Ontslag in KKD een feit: Telstar gooit trainer eruit na ontluisterende nederlaag

Telstar heeft trainer Mike Snoei per direct op straat gezet. De zestigjarige oefenmeester wordt verantwoordelijk gehouden voor de slechte resultaten van de hekkensluiter van de Keuken Kampioen Divisie.

“Mike heeft er alles aan gedaan om er het maximale uit te halen en aan zijn arbeidsethos en beleving heeft het zeker niet gelegen, maar we hadden gehoopt en verwacht dat het beter zou gaan. Dit is helaas niet gelukt”, verklaart technisch directeur Peter Hofstede de beslissing om Snoei te ontslaan.

Algemeen directeur Leon Annokkée noemt het ontslag van de trainer onvermijdelijk. “Met het competitieprogramma na de winterstop en de terugkeer van de geblesseerde spelers was de hoop dat de resultaten zouden verbeteren. Voor beide partijen is het een teleurstellende constatering dat dit niet is verbeterd. Na een prachtig seizoen 2022/23 waarin onder leiding van Mike Snoei een knappe negende plaats werd behaald, bleek het dit seizoen lastiger te zijn.”

Telstar won dit seizoen pas vier keer. De laatste zege dateert al van 17 november (1-4 bij FC Den Bosch). Waar de Witte Leeuwen het afgelopen seizoen nog negende eindigde, staan ze momenteel op de twintigste en laatste plaats in de Eerste Divisie.

Afgelopen vrijdag werd er door Telstar een ontluisterende 6-1 nederlaag bij MVV Maastricht geleden. Het was alweer de zesde verliespartij in de laatste negen duels onder Snoei.

MVV was in het laatste kwartier nog drie keer trefzeker. Snoei reageerde na afloop dan ook aangeslagen tegenover het NoordHollands Dagblad. “De spelers gaven het op. Mentaal is deze periode heel erg lastig. We hebben verschillende keren gelijkgespeeld en tegen TOP Oss onverdiend verloren. We moeten het komende week proberen om te keren.”

Maandagochtend is gebleken dat Snoei niet de kans krijgt om met Telstar de weg omhoog te vinden. Het is nog niet bekend wie hem in Velsen-Zuid gaat opvolgen. Aanstaande vrijdag wacht Telstar een thuiswedstrijd tegen Helmond Sport.

