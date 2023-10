Weigeren regenboogshirt heeft grote gevolgen: vier spelers uit selectie gezet

Donderdag, 26 oktober 2023 om 19:33

Trainer Mike Snoei heeft vier spelers uit de selectie gezet voor het duel met TOP Oss van vrijdagavond. Woensdagavond werd al bekend dat Telstar in het komende Keuken Kampioen Divisie-duel gaat spelen in een regenboogshirt, dat onderdeel is van een campagne waarmee Telstar wil laten zien dat het voor verbinding en inclusie staat.

De vier spelers zijn clubtopscorer Zakaria Eddahchouri, Leonardo Rocha de Almeida, Mohammed Tahiri en Alae-Eddine Bouyaghlafen. Het is vooralsnog niet bekend waarom de spelers weigeren het shirt te dragen.

Snoei laat daags na de bekendmaking in gesprek met de NOS weten dat hij niet blij is met de weigering van het kwartet. "Prachtig shirt, ik zou het aantrekken", stelt Snoei. "Maar het zit dieper, het heeft niet met het shirt te maken."

"Het gaat er niet om wie het zijn, maar wij zijn wel ambassadeurs van Telstar en we dragen dat shirt met enthousiasme", vervolgt Snoei. "Het is wel jammer dat er dan vier spelers zijn die daar net even iets anders over denken."

"Het shirt staat er vooral voor dat iedereen welkom is en dat is echt Telstar. Het idee dat deze spelers daar niet achter staan, klopt niet. Het zijn vier topgasten.” De vier spelers zijn het volgens de trainer niet oneens met de boodschap. “Maar er zitten ook dingen tussen die ze niet willen promoten. Tolerant zijn betekent dat wij hun keuze ook moeten respecteren."

Eddahchouri, Leonardo, Tahiri en Bouyaghlafen zullen geen deel uitmaken van de selectie voor het duel met TOP Oss, zo wordt duidelijk. "Het is wel jammer dat onze betere vorm onderbroken wordt door zoiets wat veel belangrijker wordt gemaakt dan het sportieve, ook al is het terecht."

De keuze van Snoei is enigszins opvallend, daar de algemeen directeur van de huidige nummer negentien van de Keuken Kampioen Divisie, Leon Annokkee, liet weten de keuze van de spelers te respecteren. Eerder was al bekend dat het kwartet niet zou gaan spelen, maar nu wordt duidelijk dat de vier namen ook ontbreken in de selectie.