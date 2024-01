Telstar-keeper reageert met lachemoji's op afschuwelijke video met homogeweld

Mike Bakker, een twintigjarige keeper van Telstar, heeft maandag de woede op zijn hals gehaald met een reactie via Instagram Threads. Op het medium werden afgelopen weekend beelden gedeeld waarop twee homoseksuele mannen midden op straat zowel fysiek als verbaal worden belaagd. Opmerkelijk genoeg reageerde Bakker op de video met een aantal lachende emoji’s.

Hoewel Bakkers reactie inmiddels is verwijderd, heeft een oplettende gebruiker een schermopname gemaakt. “Joepie! Spelers uit de Keuken Kampioen Divisie durven openbaar homohaat grappig te vinden! Zo komen we er wel als samenleving zijnde. Ik hoop dat je carrière eindigt Mike. Ik hoop niet dat er ooit iemand naar je gaat opkijken”, schrijft de persoon in kwestie.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

In de reacties onder de video valt te lezen dat er reeds aangifte is gedaan tegen de vermoedelijke daders op de video. Op de beelden worden de slachtoffers meermaals uitgescholden. Een van de mannen krijgt zelfs een klap en schop van achteren.

Bakker zelf reageerde op de ontstane commotie door zijn profiel op privé te zetten en zijn foto’s te verwijderen. De jonge goalie tekende afgelopen zomer bij Telstar, dat hem transfervrij overnam van Zeeburgia. Eerder speelde hij in de jeugd van FC Volendam

Voor Telstar keepte Bakker nog geen officiële wedstrijd. Wel zat hij al eens op de bank in de Keuken Kampioen Divisie. Journalist Tim Hofman meldde zich maandag ook op Threads met een vraag over Bakker. “Heb jij een screenshot van de keeper van Telstar?” Wat Hofman van plan is, is vooralsnog onduidelijk.

Ook Stefan Jurriens, presentator van het populaire YouTube-account StukTV, velt een oordeel. “Aanpakken die schoft! Zelf heeft hij hem verwijderd. Teveel slechte reacties denk ik. Echt een walnootjes als hersenen.” Jurriens woont in Ijmuiden, vlakbij het 711 stadion van Telstar.

Regenboogshirt

Eind oktober liet Telstar vier spelers buiten de selectie voor een thuisduel met TOP Oss, daar zij weigerden te spelen in een regenboogshirt. De actie was onderdeel van een campagne waarmee Telstar wilde laten zien dat het voor verbinding en inclusie staat. Zakaria Eddahchouri, Leonardo Rocha de Almeida, Mohammed Tahiri en Alae-Eddine Bouyaghlafen kwamen daardoor niet in actie tegen Oss.

Trainer Mike Snoei liet vervolgens weten teleurgesteld te zijn over het besluit van de Telstar-spelers. “Het gaat er niet om wie het zijn, maar wij zijn wel ambassadeurs van Telstar en we dragen dat shirt met enthousiasme. Het is wel jammer dat er dan vier spelers zijn die daar net even iets anders over denken.” Over de veelbesproken reactie van Bakker heeft Telstar nog niets gecommuniceerd.

Voetbalzone is de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie Klik hier voor exclusieve interviews, talentscouts, actuele standen en het programma op onze Keuken Kampioen Divisie-pagina.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties